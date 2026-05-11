Polonia și-a intensificat opoziția față de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din Mercosur, după ce a depus oficial o plângere la Curtea Europeană de Justiție, solicitând suspendarea aplicării acordului. Potrivit declarațiilor făcute de viceministrul polonez de Externe, Marcin Bosacki, plângerea a fost transmisă la Luxemburg duminică seara, la doar câteva zile după ce Varșovia anunțase că va acționa în instanță împotriva acordului, scrie Mediafax.

Demersul vine în contextul în care acordul comercial provizoriu dintre UE și statele Mercosur a început să fie aplicat de la 1 mai. Autoritățile poloneze susțin că actuala formă a acordului ar afecta grav agricultura poloneză și, implicit, sectorul agricol european. „Versiunea actuală a acestui acord ar fi dăunătoare pentru agricultura poloneză, dar și a UE”, a declarat Marcin Bosacki, potrivit Euronews.

Astfel, Varșovia solicită Curții Europene de Justiție nu doar analizarea acordului, ci și adoptarea unor măsuri provizorii prin care aplicarea acestuia să fie suspendată până la pronunțarea unei decizii definitive. Practic, guvernul polonez încearcă să blocheze efectele acordului înainte ca acesta să producă impact economic asupra pieței agricole.

Singurul stat membru care a mers în instanță

Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a confirmat că Polonia este singurul stat membru al Uniunii Europene care a introdus o acțiune juridică împotriva acordului în fața celei mai înalte instanțe europene. Acesta a anunțat oficial depunerea cererii într-un mesaj publicat pe platforma X. Krajewski a afirmat că prioritatea executivului de la Varșovia este protejarea fermierilor și a consumatorilor.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit oficialului, producătorii agricoli polonezi nu se tem de concurență, însă aceasta trebuie să se desfășoare „în condiții echitabile și la standarde înalte”. Ministrul a adăugat că sectorul agricol poate conta pe sprijinul deplin al guvernului polonez.

Ce este acordul Mercosur

Acordul contestat de Polonia a fost semnat între Uniunea Europeană și statele din Mercosur:

Argentina;

Brazil;

Paraguay;

Uruguay;

Bolivia.

Documentul include un acord comercial provizoriu și face parte dintr-un parteneriat economic mai amplu între cele două regiuni. Acordul a fost semnat la 17 ianuarie și aprobat cu majoritate de voturi în cadrul Consiliului UE pe 9 ianuarie. Totuși, mai multe state membre și-au exprimat opoziția față de document.

Franța, Irlanda și Austria, printre statele critice

Pe lângă Polonia, și alte state europene au ridicat semne de întrebare privind impactul acordului asupra agriculturii europene. Franța, Irlanda, Ungaria și Austria s-au numărat printre țările care și-au exprimat opoziția în cadrul negocierilor europene. Principala temere vizează concurența venită din America Latină, în special în sectorul agricol și zootehnic. Fermierii europeni susțin că produsele importate din statele Mercosur ar putea intra pe piața europeană la costuri mai mici, în condițiile unor standarde de producție diferite față de cele impuse în UE.

Disputa privind acordul Mercosur reflectă una dintre cele mai sensibile teme economice europene: cât de deschisă trebuie să fie piața agricolă europeană. Susținătorii acordului spun că acesta poate aduce oportunități comerciale importante pentru companiile europene și poate consolida relațiile economice dintre cele două regiuni.

Criticii avertizează însă că fermierii europeni riscă să fie puși într-o competiție inegală. În special crescătorii de animale și producătorii agricoli se tem de importurile de carne și produse agricole din America Latină.

Acordul complet nu este încă definitiv

Chiar dacă partea comercială provizorie a intrat deja în vigoare la 1 mai, acordul complet de parteneriat nu este încă ratificat integral. Pentru ca acesta să intre definitiv în vigoare, este necesară aprobarea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că disputa juridică deschisă de Polonia ar putea complica și mai mult procesul politic și instituțional legat de acordul Mercosur.

În plus, acțiunea introdusă la Curtea Europeană de Justiție riscă să transforme acordul comercial într-un nou front de tensiune între statele membre și instituțiile europene, într-un moment în care agricultura europeană este deja afectată de presiuni economice, proteste și dezbateri privind competitivitatea sectorului agroalimentar.