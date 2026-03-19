Paștele e aproape aici. Ai cumpărat ouăle de ciocolată. Le-ai ascuns (și ai uitat imediat unde). Ai scos chiar și fața de masă pastelată care apare o singură dată în fiecare aprilie, ca o celebritate a sezonului.

Dar, înainte să sosească familia și soacra (sau orice alt dușman ai putea avea), care să înceapă să exploreze bucătăria cu energia unui inspector sanitar, e timpul să înfrunți adevărul: există colțuri ale bucătăriei tale care nu au fost curățate corespunzător de când ți-ai făcut ultima rezoluție de Anul Nou în acest sens. Celălalt An Nou. Hai, că știi.

Nu suntem aici să judecăm. Suntem aici să te dotăm: cu mănuși de cauciuc, eventual un costum de protecție (glumim), o sticlă cu pulverizator și un simț al umorului sănătos. Și mai ales gata pentru musafiri. Mai ales dacă sunt rudă cu tine.

E timpul. Începem cu zonele pe care toată lumea le ignoră (știi tu care).

Partea de sus a frigiderului

Ah, da. Platoul interzis. Nimeni nu vorbește despre asta. Nimeni nu se uită la ea. Există într-un acord între tine și univers, unde ignoranța reciprocă este o binecuvântare. Un loc unde grăsimea plutește la suprafață ca niște vise și se așează ca niște regrete. Dacă nu ai o înălțime deosebită sau nu ești neobișnuit de motivat(ă), această suprafață probabil găzduiește un strat gros de praf atât de confortabil încât are propriul microclimat. Acolo sus, chiar acum, este un strat de praf atât de gros și unsuros încât a dezvoltat o textură. Oamenii de știință l-ar numi biofilm. Tu l-ai numi „situație”. Soacra ta l-ar numi Proba A.

Îți va lua patru minute să cureți. Ai petrecut mai mult timp căutând telecomanda televizorului săptămâna asta. Șterge-l, iartă-te și mergi mai departe.

În spatele aragazului

Oamenii de știință cred că acest spațiu există într-o dimensiune paralelă unde se duc firimiturile când mor. Fragmente de pâine prăjită din 2021. O picătură de sos care s-a fosilizat de atunci în ceva aproape arheologic. Un singur bob de piper, stoic și singur.

Strânge acolo. Da, după tot aragazul. Mătură, șterge și împacă-te cu ceea ce găsești. Te vei simți ca o persoană nouă.

Știm că nu vrei. Știm că ultima dată când s-a mișcat a fost când încercai să recuperezi o furculiță scăpată și ai văzut pentru scurt timp ceva care te-a făcut să o împingi înapoi imediat și să nu mai vorbești niciodată despre ea. Dar trebuie.

Filtrul de la hotă

Iată un joc distractiv: uită-te la filtrul de la hotă chiar acum. Haide.

Filtrul acela… gras, gri, ușor tragic, care ar trebui curățat la fiecare una până la trei luni. În prezent, conține mai multă grăsime decât un mic dejun englezesc. Aș fi zis moldovenesc, dar n-am așa mult curaj (te iubesc, mami).

Scoate-l, înmoaie-l în apă fierbinte cu puțin detergent de vase sau o tabletă de spălat vase. Lasă-l timp de 20 de minute. Cu plăcere.

Interiorul ușii cuptorului

Vezi petele maronii de la cuptor de fiecare dată când verifici dacă friptura este gata. Îți faci o notă mentală să o cureți. Nu o cureți.

Bicarbonat de sodiu + oțet alb, egal pastă aplicată generos, lăsată timp de 20 de minute. Apoi șterge. Sticla va fi atât de limpede încât aproape vei fi șocat să realizezi că cuptorul are un interior pe care îl vezi. Cine-ar fi zis?!

Garnitura de cauciuc de pe frigider

Ah, garnitura frigiderului. Acele mici pliuri vesele, în formă de acordeon, care arată atât de inocente. Dar nu sunt.

Știi ce-i acolo: o societate. Mică, umedă și mucegăită, care trăiește fără chirie și nepăsătoare de când te-ai mutat.

Înarmează-te cu o periuță de dinți veche (nu cea actuală, evident – sau, de fapt, știi ce, depinde de tine, este periuța ta de dinți) și apă caldă cu săpun. Freacă acele pliuri. Vei disloca lucruri. Încearcă să nu te gândești prea mult la ce sunt.

Sub chiuvetă

Întunecat, umed, plin de produse de curățare pe jumătate goale (ironia), o sticlă cu ceva ce ar putea fi soluție de desfundat scurgeri sau oțet, chiar nu știi, și o baltă misterioasă de o vârstă nedeterminată.

Golește complet. Șterge. Aruncă orice este mai vechi decât vrei să recunoști. Reorganizează-te. Simte-te pentru scurt timp ca cineva care are o viață ordonată.

Suportul de cuțite

Întoarce-l cu susul în jos. Scutură-l ușor.

Da. Asta a stat la baza suportului de cuțite.

Scutură-l, folosește o perie subțire pentru sticle sau un curățitor de țevi pliat pentru a freca interiorul fiecărei fante. Lasă-l cu susul în jos să se usuce complet. Cuțitele tale merită mai mult. Și tu.

Suportul de condimente

Nu este „murdar” tehnic, dar spiritual, suportul de condimente este o zonă dezastruoasă. Borcanul acela de ienibahar din spate? A se consuma de preferință înainte de 2019. Boiaua de ardei lipită de raft? Un artefact istoric.

Șterge fiecare borcan, aruncă tot ce a expirat și șterge și raftul dacă tot ești acolo. Puncte bonus dacă în sfârșit le ordonezi alfabetic, apoi abandonezi sistemul până în mai.

Cum adică ce e ăla ienibahar?

O recompensă

Curățenia de Paște chiar se simte bine. Lumina a revenit. Ferestrele sunt deschise. Există o mică posibilitate de căldură. Faci curățenie cu optimism, mai degrabă decât cu vinovăție. Totul e minunat.

P.S. Partea de sus a frigiderului. Patru minute. Nu ne obliga să venim acolo.