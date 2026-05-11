Comisia Europeană susține că legislația privind muncitorii sezonieri rămâne „adecvată scopului”, în ciuda numeroaselor cazuri de exploatare, muncă ilegală și condiții precare de trai semnalate în agricultura europeană. Concluzia apare într-un raport privind aplicarea Directivei pentru lucrătorii sezonieri, adoptată în 2014, citat de Euractiv.

Executivul european identifică agricultura și procesarea alimentelor drept „sectoare cu risc ridicat” pentru traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă. Potrivit raportului, numărul cazurilor de exploatare a crescut cu 70,5% din 2019 până în prezent.

Cine muncește în fermele Europei: Maroc, Bangladesh și India, printre principalele surse de forță de muncă sezonieră

Agricultura continuă să depindă puternic de forța de muncă sezonieră din afara Uniunii Europene. În 2024, statele membre au emis aproape 274.000 de permise pentru muncă sezonieră, mai mult decât dublu față de cele aproximativ 115.000 acordate în 2019. Dintre acestea, 72% au fost pentru sectoarele agricultură, silvicultură și pescuit, ceea ce înseamnă peste 196.000 de permise.

Cei mai mulți muncitori sezonieri non-UE provin din Maroc, Bangladesh, India, Tunisia și Ucraina. Marocanii au primit peste 76.000 de permise de muncă sezonieră în UE anul trecut.

Raportul menționează probleme persistente în mai multe state membre: cazare improprie, salarii sub nivelul legal, muncă nedeclarată, lipsa accesului la servicii medicale și protecție socială limitată.

Bruxelles-ul cere controale mai dure în ferme, după creșterea cazurilor de exploatare a muncitorilor

Comisia Europeană admite că aplicarea regulilor diferă semnificativ de la o țară la alta. În Italia, de exemplu, autoritățile au descoperit nereguli în aproape 70% dintre controalele efectuate în ferme în 2024. Raportul face referire și la fenomenul „caporalato”, rețele ilegale de intermediere a forței de muncă asociate cu exploatarea lucrătorilor agricoli.

Bruxelles-ul recunoaște și faptul că inspecțiile de muncă sunt adesea subdimensionate, mai ales în perioadele de vârf ale recoltelor.

Cu toate acestea, Comisia consideră că problema principală nu ține de legislație, ci de modul în care aceasta este aplicată de statele membre. „Prioritatea Comisiei este asigurarea unei aplicări complete, coerente și eficiente a obligațiilor existente”, se arată în raport.

Sindicatele europene din sectorul agroalimentar contestă însă această concluzie. Federația Europeană a Sindicatelor din Alimentație, Agricultură și Turism susține că actuala directivă are lacune importante, mai ales în ceea ce privește accesul lucrătorilor sezonieri la justiție și tratamentul egal.

Comisia Europeană afirmă că următoarele măsuri ar trebui să vizeze recrutarea mai transparentă și condiții mai atractive pentru munca sezonieră, inclusiv prin informarea lucrătorilor în mai multe limbi și sancțiuni mai dure pentru angajatorii abuzivi.