11 mai 2026, Articole / Reportaje
Oficial ONU: Blocada din strâmtoarea Ormuz ar putea arunca 45 de milioane de oameni în foamete
Cuprins
  1. Sezonul agricol nu așteaptă
  2. Ormuz, un nod vital al tranzitului de îngrășăminte
  3. Cum poate fi deblocat Ormuz-ul
  4. Consecințe imediate ale situației din Golf

Lumea se află la doar câteva săptămâni distanță de o „criză umanitară majoră” dacă tranzitul de îngrășăminte prin strâmtoarea Ormuz nu este reluat de urgență. Avertismentul vine de la Jorge Moreira da Silva, șeful grupului de lucru ONU dedicat acestei crize, într-un interviu acordat AFP, anunță Agerpres.

Sezonul agricol nu așteaptă

Potrivit oficialului ONU, fereastra de intervenție este extrem de îngustă. În multe regiuni, în special în Africa, sezonul de semănat se încheie în câteva săptămâni. Lipsa îngrășămintelor în acest moment critic va duce la un colaps al producției agricole și, implicit, la o explozie a prețurilor alimentelor.

„Dacă nu rezolvăm acum cauza crizei, vom fi forțați să gestionăm consecințele dezastruoase prin ajutoare umanitare masive”, a declarat Moreira da Silva.

Ormuz, un nod vital al tranzitului de îngrășăminte

Blocajul este o consecință directă a tensiunilor regionale:

  • Iranul blochează accesul prin strâmtoare ca represalii față de conflictul declanșat pe 28 februarie de SUA și Israel.

  • Prin acest punct strategic trece, în mod normal, o treime din producția mondială de îngrășăminte.

  • Destinațiile critice sunt Brazilia, China, India și statele africane care depind direct de acest flux maritim.

Cum poate fi deblocat Ormuz-ul

ONU, prin Biroul de asistență pentru proiecte (UNOPS), a propus un sistem care să permită trecerea a cel puțin cinci nave pe zi încărcate cu materii prime esențiale (amoniac, sulf, uree).

Deși peste 100 de țări și-au oferit sprijinul, marii jucători implicați, SUA, Iranul și statele din Golf, nu au ajuns încă la un consens. Dacă s-ar semna un acord astăzi, mecanismul ar putea deveni funcțional în 7 zile, însă revenirea completă la fluxurile normale ar dura până la patru luni.

Consecințe imediate ale situației din Golf

Chiar dacă prețurile alimentelor sunt momentan stabile, costul îngrăşămintelor a crescut deja brusc. Această scumpire se va traduce inevitabil prin:

  1. Scăderea productivității fermierilor la nivel global.

  2. Insecuritate alimentară severă pentru populațiile vulnerabile.

  3. Riscul de a adăuga 45 de milioane de persoane pe lista celor care suferă de foame.

ONU susține că permiterea tranzitului de îngrășăminte nu este doar o opțiune economică, ci o necesitate umanitară urgentă pentru a evita un dezastru global.

Administrația Trump va suspenda taxele pe importul de carne de vită. Strategie pentru reducerea prețurilor
Amenzi de 60.000 de lei restaurantelor de pe Bulevardul Decebal pentru fumat în spații publice
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Războiul din Iran scumpește masiv uleiul vegetal
Raport european: exploatarea muncitorilor agricoli a crescut cu peste 70% în ultimii ani / Agricultura continuă să depindă puternic de forța de muncă sezonieră din afara Uniunii Europene
Tanczos Barna anunță măsuri pentru sectorul porcin și piața laptelui după întâlnirea cu Ilie Bolojan: „Plata subvențiilor este prioritatea zero”
