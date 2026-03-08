Mirosurile din frigider pot apărea mai repede decât cred mulți oameni. Uneori, problema pornește de la un aliment uitat. Alteori, vine din recipiente prost închise sau din rafturi care nu au fost șterse la timp. Chiar și un frigider curat la prima vedere poate păstra un miros persistent, care se transferă apoi și asupra alimentelor. Vestea bună este că această problemă poate fi rezolvată simplu, cu câteva ingrediente banale și cu puțină atenție la întreținerea zilnică.

Primul pas este identificarea sursei. Orice curățare devine inutilă dacă în frigider rămâne un produs alterat. Legumele vechi, brânzeturile desfăcute sau resturile uitate în caserole sunt printre cele mai frecvente cauze. De aceea, înainte de orice metodă de neutralizare, frigiderul trebuie golit parțial și verificat atent. Recipientele trebuie închise corect, iar alimentele care nu mai sunt bune trebuie aruncate imediat.

Trei soluții care funcționează

Bicarbonatul de sodiu rămâne una dintre cele mai cunoscute soluții. Motivul este simplu. Absoarbe eficient mirosurile și nu lasă în urmă parfumuri puternice. Se poate pune într-un bol mic, așezat pe un raft, sau într-o ceașcă deschisă. Important este să fie schimbat periodic, la câteva săptămâni, pentru a-și păstra eficiența. Mulți aleg această variantă tocmai pentru că este ieftină, rapidă și ușor de aplicat în orice bucătărie.

Lămâia este o altă metodă populară. Pe lângă efectul de împrospătare, ea oferă și o senzație de curățenie naturală. O jumătate de lămâie pusă într-o farfurioară poate ajuta la diminuarea mirosurilor ușoare. Unii folosesc și felii de lămâie, combinate cu câteva cuișoare, pentru un efect mai intens. Totuși, această soluție funcționează mai bine după ce frigiderul a fost deja șters și aerisit. Lămâia nu înlocuiește curățarea, dar poate completa foarte bine procesul.

Oțetul alb este util mai ales la spălarea suprafețelor. Diluat cu apă, el poate fi folosit pentru ștergerea rafturilor, sertarelor și pereților interiori. Îndepărtează depunerile, iar în același timp reduce și mirosurile neplăcute. După curățare, ușa frigiderului poate fi lăsată deschisă câteva minute, pentru aerisire. Mirosul de oțet dispare repede, mai ales dacă spațiul este bine ventilat. Este o metodă apreciată de cei care preferă soluțiile simple și accesibile.

Curățarea corectă face diferența

Pentru rezultate bune, frigiderul trebuie curățat în mod regulat. Rafturile detașabile se spală separat, cu apă caldă și detergent delicat. Sertarele pentru fructe și legume au nevoie și ele de atenție, fiind locuri în care umezeala se acumulează ușor. Garniturile ușii sunt adesea ignorate, deși și acolo se pot strânge murdărie și mirosuri. O lavetă moale și o soluție simplă pot rezolva rapid această problemă.

Este important și modul în care sunt depozitate alimentele. Mâncarea gătită trebuie pusă în recipiente cu capac. Brânzeturile și mezelurile trebuie ambalate corect. Fructele foarte coapte sau legumele deteriorate nu trebuie lăsate prea mult în sertare. Când frigiderul este ordonat, riscul apariției mirosurilor scade considerabil. În plus, verificarea periodică ajută și la reducerea risipei alimentare.

Specialiștii în organizarea casei spun adesea că prevenția este mai eficientă decât intervenția târzie. În cazul frigiderului, regula se confirmă ușor. O curățare săptămânală scurtă poate preveni probleme mai mari. Nu este nevoie de produse sofisticate. Bicarbonatul, lămâia și oțetul rămân suficiente în multe situații obișnuite. Ele pot neutraliza mirosurile și pot reda senzația de prospețime.