Blocada din Strâmtoarea Ormuz și tensiunile geopolitice din Iran lovesc direct în buzunarele consumatorilor. Potrivit ultimului raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), luna aprilie a marcat o nouă scumpire a alimentelor la nivel global, scrie Mediafax.
Cea mai dramatică evoluție a fost înregistrată în sectorul uleiurilor vegetale. Indicele prețurilor pentru acest segment a urcat cu 5,9% doar în ultima lună, atingând cel mai înalt nivel din ultimii patru ani.
Această creștere accelerată are două cauze principale:
Perturbările logistice: Războiul din Iran a blocat rute comerciale vitale.
Presiunea biocombustibililor: Scumpirea petrolului a crescut cererea de uleiuri vegetale pentru producția de biocombustibil, lăsând mai puține resurse pentru industria alimentară.
Indicele general al prețurilor alimentare a ajuns la un nivel mediu de 130,7 puncte, în creștere cu 1,6% față de martie. Dincolo de ulei, grâul pune presiune pe piață din cauza unui cumul de factori:
Condiții meteo nefavorabile: Seceta din SUA și prognozele de precipitații reduse din Australia afectează recoltele.
Costuri de producție insuportabile: Din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, prețurile la energie și îngrășăminte au explodat.
Fermierii anunță deja că în 2026 vor semăna mai puțin grâu, alegând culturi care necesită mai puține îngrășăminte pentru a supraviețui economic.
