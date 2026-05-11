Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Războiul din Iran scumpește masiv uleiul vegetal

11 mai 2026, Articole / Reportaje
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Războiul din Iran scumpește masiv uleiul vegetal
foto: pexels.com/@Musa Alzanoun
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google
Cuprins
  1. Uleiul vegetal, în topul scumpirilor
  2. Grâul și cerealele, afectate

Blocada din Strâmtoarea Ormuz și tensiunile geopolitice din Iran lovesc direct în buzunarele consumatorilor. Potrivit ultimului raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), luna aprilie a marcat o nouă scumpire a alimentelor la nivel global, scrie Mediafax.

Uleiul vegetal, în topul scumpirilor

Cea mai dramatică evoluție a fost înregistrată în sectorul uleiurilor vegetale. Indicele prețurilor pentru acest segment a urcat cu 5,9% doar în ultima lună, atingând cel mai înalt nivel din ultimii patru ani.

Această creștere accelerată are două cauze principale:

  1. Perturbările logistice: Războiul din Iran a blocat rute comerciale vitale.

  2. Presiunea biocombustibililor: Scumpirea petrolului a crescut cererea de uleiuri vegetale pentru producția de biocombustibil, lăsând mai puține resurse pentru industria alimentară.

Grâul și cerealele, afectate

Indicele general al prețurilor alimentare a ajuns la un nivel mediu de 130,7 puncte, în creștere cu 1,6% față de martie. Dincolo de ulei, grâul pune presiune pe piață din cauza unui cumul de factori:

- articolul continuă mai jos -

  • Condiții meteo nefavorabile: Seceta din SUA și prognozele de precipitații reduse din Australia afectează recoltele.

  • Costuri de producție insuportabile: Din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, prețurile la energie și îngrășăminte au explodat.

  • Fermierii anunță deja că în 2026 vor semăna mai puțin grâu, alegând culturi care necesită mai puține îngrășăminte pentru a supraviețui economic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
11 mai
Administrația Trump va suspenda taxele pe importul de carne de vită. Strategie pentru reducerea prețurilor
Administrația Trump va suspenda taxele pe importul de carne de vită. Strategie pentru reducerea prețurilor
Articole / Reportaje
11 mai
Amenzi de 60.000 de lei restaurantelor de pe Bulevardul Decebal pentru fumat în spații publice
Amenzi de 60.000 de lei restaurantelor de pe Bulevardul Decebal pentru fumat în spații publice
Articole / Reportaje
11 mai
Oficial ONU: Blocada din strâmtoarea Ormuz ar putea arunca 45 de milioane de oameni în foamete
Oficial ONU: Blocada din strâmtoarea Ormuz ar putea arunca 45 de milioane de oameni în foamete
Articole / Reportaje
11 mai
Raport european: exploatarea muncitorilor agricoli a crescut cu peste 70% în ultimii ani / Agricultura continuă să depindă puternic de forța de muncă sezonieră din afara Uniunii Europene
Raport european: exploatarea muncitorilor agricoli a crescut cu peste 70% în ultimii ani / Agricultura continuă să depindă puternic de forța de muncă sezonieră din afara Uniunii Europene
Articole / Reportaje
11 mai
Tanczos Barna anunță măsuri pentru sectorul porcin și piața laptelui după întâlnirea cu Ilie Bolojan: „Plata subvențiilor este prioritatea zero”
Tanczos Barna anunță măsuri pentru sectorul porcin și piața laptelui după întâlnirea cu Ilie Bolojan: „Plata subvențiilor este prioritatea zero”