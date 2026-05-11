Blocada din Strâmtoarea Ormuz și tensiunile geopolitice din Iran lovesc direct în buzunarele consumatorilor. Potrivit ultimului raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), luna aprilie a marcat o nouă scumpire a alimentelor la nivel global, scrie Mediafax.

Uleiul vegetal, în topul scumpirilor

Cea mai dramatică evoluție a fost înregistrată în sectorul uleiurilor vegetale. Indicele prețurilor pentru acest segment a urcat cu 5,9% doar în ultima lună, atingând cel mai înalt nivel din ultimii patru ani.

Această creștere accelerată are două cauze principale:

Perturbările logistice: Războiul din Iran a blocat rute comerciale vitale. Presiunea biocombustibililor: Scumpirea petrolului a crescut cererea de uleiuri vegetale pentru producția de biocombustibil, lăsând mai puține resurse pentru industria alimentară.

Grâul și cerealele, afectate

Indicele general al prețurilor alimentare a ajuns la un nivel mediu de 130,7 puncte, în creștere cu 1,6% față de martie. Dincolo de ulei, grâul pune presiune pe piață din cauza unui cumul de factori:

- articolul continuă mai jos -