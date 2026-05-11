Administrația Trump va suspenda taxele pe importul de carne de vită. Strategie pentru reducerea prețurilor

11 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Dreamstime/Aaron Knight
Cuprins
  1. Taxe mai mici pentru a reduce prețurile
  2. Sprijin pentru fermierii locali
  3. Carnea de vită, la prețuri excesive în supermarketuri

Donald Trump pregătește o mișcare economică agresivă pentru a opri scumpirile din sectorul alimentar. Potrivit Wall Street Journal, administrația americană urmează să reducă temporar taxele vamale pentru carnea de vită importată, măsură ce ar putea intra în vigoare chiar de luni, anunță Mediafax.

Taxe mai mici pentru a reduce prețurile

Măsura vizează eliminarea temporară a plafoanelor anuale de import. În prezent, odată depășit un anumit volum, statele exportatoare sunt taxate mult mai dur. Suspendarea acestor limite va permite inundarea pieței americane cu cantități mari de carne de vită la prețuri reduse, oferind o alternativă mai ieftină pentru consumatori.

Sprijin pentru fermierii locali

Strategia Casei Albe nu se limitează doar la importuri. Pentru a calma nemulțumirea producătorilor interni, administrația a anunțat și:

  • Eliminarea reglementărilor: Reducerea birocrației pentru crescătorii de vite din SUA.

  • Reducerea costurilor pe termen lung: Oficialii speră că simplificarea normelor va scădea cheltuielile de producție ale fermierilor americani în viitorul apropiat.

Carnea de vită, la prețuri excesive în supermarketuri

În timp ce alte produse de bază precum laptele sau ouăle s-au stabilizat, carnea de vită a rămas o sursă constantă de frustrare pentru portofelele americanilor. Statisticile sunt alarmante:

  • Prețul cărnii tocate este cu 40% mai mare față de acum cinci ani.

  • Inflația în acest sector este considerată una dintre cele mai dificile probleme economice ale momentului.

Această decizie nu este întâmplătoare. Administrația a tatonat terenul încă din februarie, când a relaxat condițiile pentru importurile masive de carne de vită din Argentina. Extinderea acestei politici la nivel global confirmă faptul că prioritatea zero a momentului este scăderea prețurilor la raft, chiar dacă acest lucru înseamnă o competiție mai mare pentru producătorii locali.

Raport european: exploatarea muncitorilor agricoli a crescut cu peste 70% în ultimii ani / Agricultura continuă să depindă puternic de forța de muncă sezonieră din afara Uniunii Europene
Tanczos Barna anunță măsuri pentru sectorul porcin și piața laptelui după întâlnirea cu Ilie Bolojan: „Plata subvențiilor este prioritatea zero”
Uniunea Europeană înăsprește regulile privind protecția apei / PFAS, microplasticele și rezistența la antibiotice intră sub monitorizare strictă
Când NU trebuie să te speli pe dinți/ Sfatul medicilor stomatologi: Niciodată imediat după ce ai consumat alimente acide sau dulci
De ce a interzis Amsterdam reclamele la carne și combustibili fosili / Cum își mai pot promova companiile produsele
