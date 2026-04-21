Cum să ai busuioc proaspăt tot timpul, fără să plantezi semințe / Metoda simplă prin care faci plante noi din câteva tulpini, în apă sau în ghiveci

21 apr. 2026, Articole / Reportaje
Foro Unsplash

Busuiocul este una dintre cele mai ușor de întreținut plante aromatice, iar dintr-o singură plantă poți obține rapid altele noi, fără semințe. Tot ce ai nevoie sunt câteva tulpini și puțină răbdare, iar în câteva săptămâni vei avea frunze proaspete pentru salate, paste sau pesto, potrivit Better Homes and Garden.

În loc să cumperi constant ghivece noi, poți „reface” busuiocul din tulpinile existente. Această metodă este mai rapidă decât creșterea din semințe, în aproximativ jumătate din timp vei avea deja plante utilizabile în bucătărie.

În plus, este o soluție foarte practică dacă vrei să:

ai busuioc proaspăt tot anul
păstrezi planta și iarna în interior
folosești inclusiv busuioc cumpărat din supermarket

Deși în zonele calde busuiocul poate fi peren, în majoritatea cazurilor este cultivat anual. De aceea, această metodă este una dintre cele mai simple moduri de a avea mereu plante noi la îndemână.

Sfaturi importante înainte să începi

Busuiocul poate fi „refăcut” pe tot parcursul sezonului cald, însă dacă vrei să-l păstrezi și iarna, cel mai bine este să tai câteva tulpini înainte de primul îngheț și să le ții în interior.

- articolul continuă mai jos -

Pentru rezultate bune:

alege tulpini sănătoase
evită plantele care au început să înflorească (consumă multă energie și prind mai greu rădăcini)
taie întotdeauna deasupra unui nod (locul de unde cresc frunzele)
folosește o foarfecă curată, pentru a evita bolile

Dacă folosești busuioc din magazin, scurtează tulpinile în același mod — acest lucru ajută planta să absoarbă mai ușor apă și să pornească mai repede.

În apă sau în pământ? Ce variantă alegi

 Metoda în apă

mai rapidă (rădăcini în 1–2 săptămâni)
ideală pentru începători
necesită schimbarea regulată a apei
plantele trebuie mutate ulterior în pământ

 Metoda în pământ

durează mai mult (2–4 săptămâni)
dezvoltă rădăcini mai puternice
nu mai necesită transplant dacă ghiveciul este suficient de mare

Cum obții plante noi de busuioc în pământ

1. Taie tulpinile

Folosește o foarfecă ascuțită și taie tulpini de aproximativ 10–15 cm dintr-o plantă sănătoasă, în unghi ușor, deasupra unui nod.
Nu toate tulpinile vor prinde rădăcini, așa că este recomandat să pregătești mai multe.

2. Îndepărtează frunzele de jos

Rupe sau taie frunzele de pe partea inferioară a tulpinii (aproximativ o treime).
Busuiocul prinde rădăcini rapid, așa că nu este nevoie de hormoni de înrădăcinare.

3. Pregătește ghiveciul

Alege un ghiveci mic (10–15 cm diametru) și umple-l cu pământ ușor umed.
Fă mici găuri în substrat, cu degetul sau cu un creion, unde vei introduce tulpinile.

4. Plantează tulpinile

Introdu tulpinile în găurile pregătite, astfel încât 2–3 cm din bază să fie acoperiți de pământ, iar frunzele să rămână deasupra.

Apasă ușor pământul în jurul lor pentru stabilitate.
Pentru a menține umiditatea, poți acoperi ghiveciul cu o pungă transparentă.

Așază ghiveciul într-un loc luminos, dar fără soare direct, și menține pământul ușor umed (nu îmbibat).

5. Așteaptă dezvoltarea rădăcinilor

Procesul durează, de obicei, între 2 și 4 săptămâni.

Vei ști că plantele s-au prins când:

apar frunze noi
tulpinile nu mai ies ușor din pământ

După acest moment, le poți lăsa în același ghiveci sau le poți muta într-unul mai mare ori în grădină.

Cum obții plante noi de busuioc în apă

Aceasta este cea mai simplă metodă, dar necesită puțină atenție în timpul procesului.

1. Taie tulpinile

Taie mai multe tulpini de 10–15 cm, în unghi ușor, deasupra unui nod.

2. Îndepărtează frunzele de jos

Elimină frunzele de pe partea inferioară, astfel încât acestea să nu ajungă în apă — altfel pot putrezi.

3. Pune-le în apă

Așază tulpinile într-un pahar sau borcan transparent, umplut cu apă.

Este important ca:

doar tulpina să fie în apă
frunzele să rămână deasupra

Recipientul transparent te ajută să vezi când apar rădăcinile și să monitorizezi nivelul apei.

Așază-l într-un loc luminos, dar fără soare direct.

4. Așteaptă rădăcinile

Rădăcinile apar, de regulă, în aproximativ 2 săptămâni.

În acest timp:

schimbă apa la 1–2 zile
nu lăsa apa să devină tulbure
ai grijă să nu se evapore complet

5. Mută plantele în pământ

Când rădăcinile ajung la 2–3 cm, mută tulpinile într-un ghiveci cu pământ nutritiv sau în grădină. După aceea, îngrijește-le ca pe plante mature de busuioc.

Important de știut

Busuiocul poate crește în apă pentru o perioadă scurtă, însă pentru o dezvoltare sănătoasă pe termen lung are nevoie de nutrienții din sol sau de un sistem hidroponic. Alegerea metodei depinde de ce îți dorești: în apă rădăcinile apar mai repede, dar există un risc mai mare de putrezire, în timp ce în pământ procesul este mai lent, însă plantele devin mai rezistente. Indiferent de variantă, busuiocul preferă lumina puternică, dar indirectă, deoarece expunerea directă la soare poate afecta tulpinile fragile. Dacă observi că tulpinile se ofilesc în apă, cauza este, de cele mai multe ori, calitatea apei sau lipsa acesteia — schimbarea regulată a apei și menținerea unui nivel constant rezolvă, în general, problema.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

