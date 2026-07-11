Recuperarea după o intervenție chirurgicală nu depinde doar de repaus și de respectarea indicațiilor medicale. Organismul are nevoie de resurse pentru refacerea țesuturilor, iar alimentația și condiția fizică pot avea un rol important în acest proces. Proteinele, hidratarea și masa musculară reprezintă trei elemente importante ale recuperării după operație, spune medicul specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă Angelica Banu.

Invitată în podcastul „Fântâna de Sănătate”, realizat la G4Food de nutriționistul Tania Fântână, medicul a explicat că proteinele sunt necesare pentru refacerea țesuturilor, în timp ce musculatura are funcții mult mai complexe decât simpla producere a mișcării. „Sunt, de fapt, cei trei piloni importanți ai recuperării după intervenția chirurgicală. De proteine avem nevoie ca să ne refacem țesuturile, să ne recuperăm”, a explicat Angelica Banu.

De ce sunt importante proteinele după operație

După o intervenție chirurgicală, organismul intră într-un proces de vindecare și refacere. Țesuturile afectate trebuie reparate, iar corpul are nevoie de resurse suficiente pentru această etapă. Angelica Banu atrage atenția în special asupra aportului de proteine. Acestea au un rol important în procesele de refacere a țesuturilor.

Hidratarea completează această ecuație. Alături de proteine și de menținerea masei musculare, ea face parte, în viziunea medicului, din baza unei recuperări corespunzătoare. Importanța acestor elemente nu se limitează însă la perioada imediat următoare unei operații. Masa musculară, în special, devine o rezervă funcțională importantă pe parcursul întregii vieți.

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„Mușchii nu au doar funcție motorie”

Una dintre ideile asupra cărora medicul insistă este schimbarea modului în care privim musculatura.

Mușchii nu ne ajută doar să mergem, să ridicăm obiecte sau să facem sport. Cercetările din ultimele decenii au arătat că țesutul muscular are și un rol metabolic și de semnalizare în organism, inclusiv prin substanțe eliberate de fibrele musculare.

„Mușchii nu au doar funcție motorie, nu ne ajută doar să ne mișcăm. Ultimele studii au arătat că în fibra musculară se eliberează niște substanțe care au chiar și rol antiinflamator”, a explicat Angelica Banu.

Din acest motiv, medicul consideră că menținerea masei musculare ar trebui să fie o preocupare pe tot parcursul vieții, nu doar pentru persoanele interesate de sport sau de aspectul fizic.

Odată cu înaintarea în vârstă, organismul pierde treptat atât masă musculară, cât și masă osoasă. Păstrarea forței și a mobilității devine astfel importantă pentru autonomia de mai târziu.

De ce pierderea masei musculare contează odată cu vârsta

Îmbătrânirea este asociată cu modificări progresive ale corpului. Printre acestea se numără reducerea masei musculare și deteriorarea sănătății osoase. Angelica Banu spune că, în ultimii ani, se pune tot mai mult accent pe păstrarea musculaturii și a rezistenței osoase tocmai pentru menținerea unei vieți de bună calitate. „Este foarte important să ne menținem masa musculară pe tot parcursul vieții, pentru că oricum, în procesul de îmbătrânire, noi pierdem atât masă osoasă, cât și musculară”, a explicat medicul.

Pentru specialist, longevitatea nu ar trebui măsurată exclusiv în numărul anilor trăiți. La fel de importantă este capacitatea unei persoane de a rămâne mobilă și independentă. „Toți ne dorim să trăim mult, dar e important să trăim și bine. Pe mine nu mă ajută faptul că am 90 de ani, dar umblu în baston sau în cadru ori sunt imobilizată la pat și depind de cineva să mă îngrijească”, a spus Angelica Banu.

Obiectivul ar trebui să fie păstrarea mobilității pentru o perioadă cât mai lungă. „Ideea este să mențin mobilitatea cât de mult timp pot pe parcursul vieții”, a adăugat medicul.

Exercițiile cu greutăți și rolul lor în menținerea musculaturii

În cadrul discuției a fost abordată și importanța antrenamentelor de rezistență. Angelica Banu spune că exercițiile cu greutăți au un rol important în menținerea masei musculare. În același timp, solicitarea mecanică asociată exercițiilor de rezistență este relevantă și pentru sănătatea osoasă. „Ridicarea greutăților se pare că are un rol foarte important în menținerea masei musculare și a densității osoase”, a explicat medicul.

Sănătatea osoasă, o problemă importantă după menopauză

Medicul a atras atenția în mod special asupra femeilor aflate la menopauză. Odată cu scăderea nivelului de estrogeni, protecția osoasă se reduce, iar riscul de pierdere a densității osoase crește. Din acest motiv, menținerea forței musculare și a sănătății scheletului devine cu atât mai importantă. „La femei este și mai important, datorită faptului că, pierzând protecția dată de hormonii estrogeni, osul devine osteoporotic mult mai repede”, a explicat Angelica Banu.

În dialog, medicul a invocat și date din studii privind riscul ridicat de mortalitate după fracturi la femeile de vârstă postmenopauzală. Cum cercetarea exactă nu a fost identificată în cadrul conversației, procentul menționat trebuie interpretat în contextul sursei citate de medic.

Confortul modern ne face să ne mișcăm tot mai puțin

Angelica Banu atrage atenția și asupra unei schimbări profunde a stilului de viață modern: efortul fizic a devenit tot mai ușor de evitat.

Multe activități care în trecut presupuneau deplasare și mișcare sunt acum rezolvate prin apăsarea unui buton sau printr-un telefon.

„Oamenii nu mai au răbdare. Noi toți ne dorim rezultate cât mai rapide. Batem din palme sau apăsăm pe buton și se aprinde televizorul. Dăm un telefon, ne aduce cineva mâncarea acasă. Deci efort fizic facem din ce în ce mai puțin”, a spus medicul.

Această tendință este legată, în opinia sa, și de nevoia de gratificare imediată. Oamenii vor rezultate rapide, inclusiv atunci când este vorba despre corp, sănătate sau schimbarea stilului de viață.

Mișcarea simplă poate conta

În discuție, Angelica Banu a făcut referire și la comunitățile cunoscute popular drept „Blue Zones”, asociate cu longevitatea și cu menținerea unei vieți active la vârste înaintate.

Un element observat în astfel de comunități este integrarea mișcării în viața de zi cu zi. Nu este vorba întotdeauna despre antrenamente organizate în săli de sport, ci despre activități obișnuite, repetate constant.

Medicul a dat exemplul grădinăritului și al mișcărilor simple de ridicare și coborâre a corpului.

„Se mișcă. În Japonia, au o grădină. Se pare că această mișcare simplă de ridicat, aplecat, ridicat, aplecat este foarte, foarte benefică”, a explicat Angelica Banu.

Astfel de gesturi mențin corpul activ și solicită musculatura în activitățile cotidiene.

Recuperarea începe cu resursele pe care le are organismul

În cazul unei intervenții chirurgicale, organismul are nevoie de resurse pentru a reface țesuturile și pentru a traversa perioada de recuperare. Proteinele și hidratarea au un rol important în această etapă, iar masa musculară reprezintă o componentă esențială a stării funcționale generale. Pe termen lung, însă, mesajul medicului depășește perioada de după operație.

Menținerea musculaturii înseamnă păstrarea mobilității, a forței și a unei independențe cât mai mari odată cu înaintarea în vârstă. Iar pentru acest lucru, mișcarea regulată și exercițiile de rezistență pot deveni investiții importante în calitatea anilor de mai târziu.