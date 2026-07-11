O categorie nouă de băuturi cucerește gastronomia de top: Acala sau sparkling tea, băutura fermentate pe bază de ceai, cu profil aromatic complex, aciditate fină și efervescență delicată, creată pentru a însoți preparatele gastronomice la fel cum o face un vin.

Unul dintre cele mai apreciate nume din această categorie este Acala, un brand produs în Lituania și prezent astăzi în peste 30 de țări, inclusiv în restaurante distinse cu stele Michelin.

Recent, Acala a fost prezentată și în România, în cadrul unui brunch la Băcănia Veche, de către distribuitorul și importatorul exclusiv al brandului.

„Am ales să aducem Acala pentru că este noul nostru produs, importat în România. Este o băutură obținută din mai multe soiuri de ceai, un sparkling la care fermentația este întreruptă pentru eliminarea alcoolului. Este un produs complet non-alcoolic și un brand internațional produs în Lituania”, a declarat Mihaela Dobre, în exclusivitate pentru G4Food.

Ce este, de fapt, un sparkling tea?

Deși este adesea comparat cu vinul spumant, sparkling tea-ul nu este un vin dezalcoolizat. El este creat prin fermentarea unor infuzii din ceaiuri și plante botanice, proces care dezvoltă complexitatea aromatică și textura băuturii. În cazul Acala, fermentația este controlată astfel încât produsul final să conțină 0,0% alcool, păstrând în același timp prospețimea și caracterul sofisticat al unei băuturi premium.

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Baza este reprezentată de ceaiuri și ingrediente botanice certificate ecologic, combinate cu apă de izvor și dioxid de carbon pentru o efervescență fină. Brandul pune accent pe ingrediente naturale, fără arome, coloranți sau conservanți artificiali.

Acala, creația somelierului Martynas Žemavičius!

În spatele Acala se află Martynas Žemavičius, cofondatorul brandului și somelier cu peste două decenii de experiență în industria vinurilor și șampaniilor din Londra. El deține diploma Wine & Spirit Education Trust (WSET), a fost jurat la Decanter World Wine Awards și și-a folosit experiența pentru a crea băuturi care să reproducă complexitatea aromatică și senzația în gură a vinului, fără alcool.

Rezultatul este o gamă de băuturi care nu încearcă să copieze vinul, ci oferă propriul profil gustativ, bazat pe ceaiuri, fructe și plante aromatice.

O gamă construită pentru pairing gastronomic

Fiecare sortiment Acala este gândit pentru asocierea cu anumite preparate culinare.

White Wine Style combină cânepa, ceaiul verde și iarba de lămâie, dezvoltând note citrice și minerale care se potrivesc cu peștele, carnea de pasăre sau preparatele cu ciuperci.

Rosé aduce arome florale, piersică albă și rubarbă, fiind recomandat alături de fructe de mare și ton.

Red este construit pe afine, coacăze negre, hibiscus și ceai Pu-erh, oferind note profunde care acompaniază carnea de rață, brânzeturile maturate sau deserturile cu fructe de pădure.

În portofoliu se regăsesc și variante precum Spritz Style, inspirată din celebrul aperitiv italian, cu note de portocală roșie, coajă de grapefruit și plante aromatice, dar și Mimosa Style, destinată brunch-urilor și momentelor festive.

Aceste sortimente sunt disponibile atât în sticle de 750 ml, cât și în format individual de 330 ml.

Exclusiv pentru segmentul premium

În România, strategia distribuitorului este una clară: Acala nu va fi comercializată în retailul de masă.

„Facem distribuție națională, însă ne dorim ca acest brand să fie reprezentat doar în zona premium HoReCa. Nu îl vom regăsi în supermarketuri, ci în restaurante de top, cafenele și magazine de specialitate”, explică Mihaela Dobre.

Această poziționare urmărește să transforme băutura într-o alternativă premium pentru meniurile de degustare, evenimente corporate, brunch-uri și restaurante care doresc să ofere pairing-uri sofisticate și clienților care aleg să nu consume alcool.

Sparkling tea, o categorie aflată în plină ascensiune

Sparkling tea reprezintă una dintre cele mai dinamice categorii din segmentul băuturilor fără alcool. Restaurantele fine dining și hotelurile de lux includ tot mai frecvent astfel de produse în meniurile lor, iar somelierii dezvoltă pairing-uri dedicate pentru meniurile degustare.

Acala se înscrie în această tendință globală, fiind deja prezentă în restaurante cu stele Michelin și recompensată în competiții internaționale dedicate băuturilor fără alcool, unde varianta White Wine Style a obținut medalia de aur, în cadrul uneia dintre cele mai importante competiții ale industriei.