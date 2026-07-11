Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 13 iulie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz pregătim o tigaie de vară cu scici sau creveți, cârnați și porumb.

La cină, hummus de avocado.

Marți 14 iulie

La micul dejun testăm un compot de vișine.

La prânz pregătim un ratatouille de legume.

Seara, salată virală, pe platou, de fapt o saltă grecească.

Miercuri 15 iulie

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.

Pentru prânz, ciorbă de legume și perișoare de curcan.

Și pe seară, o salată cu roșii și brânză cu mucegai albastru.

Joi 16 iulie

La micul dejun, o porție de chec cu fructe de sezon.

La masa de mușchi de porc cu varză călită.

Iar seara, o salată de pepene și brânză de capră.

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Vineri 17 iulie

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz o mousaka libaneză.

Iar pe seară, supă de roșii cu orez.

Sâmbătă 18 iulie

Dimineață începem cu pancakes.

La prânz, facem coaste de porc ca în serialul The Bear, cu piure sau orez.

Iar seara, preparăm chiftele de dovlecei cu roșii și telemea.

Duminică 19 iulie

Pentru dimineață, o fritatta cu roșii și ceapă.

La prânz, o friptură de pui cu sos de roșii și ardei și salată coleslow.

Iar pentru seară, ficăței de pui cu ceapă călită și murături.

Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

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