Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 13-19 iulie/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile

11 iul. 2026, Meniul săptămânii
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 13-19 iulie/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
Foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Luni 13 iulie
  2. Marți 14 iulie
  3. Miercuri 15 iulie
  4. Joi 16 iulie
  5. Vineri 17 iulie
  6. Sâmbătă 18 iulie
  7. Duminică 19 iulie

Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 13 iulie

  • Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.
  • La prânz pregătim o tigaie de vară cu scici sau creveți, cârnați și porumb.
  • La cină, hummus de avocado.

Marți 14 iulie

  • La micul dejun testăm un compot de vișine.
  • La prânz pregătim un ratatouille de legume.
  • Seara, salată virală, pe platou, de fapt o saltă grecească.

Miercuri 15 iulie

  • Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.
  • Pentru prânz, ciorbă de legume și perișoare de curcan.
  • Și pe seară, o salată cu roșii și brânză cu mucegai albastru.

Joi 16 iulie

  • La micul dejun, o porție de chec cu fructe de sezon.
  • La masa de mușchi de porc cu varză călită.
  • Iar seara, o salată de pepene și brânză de capră.
- articolul continuă mai jos -

Vineri 17 iulie

  • Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.
  • La prânz o mousaka libaneză.
  • Iar pe seară, supă de roșii cu orez.

Sâmbătă 18 iulie

  • Dimineață începem cu pancakes.
  • La prânz, facem coaste de porc ca în serialul The Bear, cu piure sau orez.
  • Iar seara, preparăm chiftele de dovlecei cu roșii și telemea.

Duminică 19 iulie

  • Pentru dimineață, o fritatta cu roșii și ceapă.
  • La prânz, o friptură de pui cu sos de roșii și ardei și salată coleslow.
  • Iar pentru seară, ficăței de pui cu ceapă călită și murături.
Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

La masă cu vampirii: Mâncăruri promovate cu brandul Contelui Dracula / „Mă așteptam fie la rețete istorice, fie la rețete transilvănene, fie la rețete cu sânge și usturoi”
La masă cu vampirii: Mâncăruri promovate cu brandul Contelui Dracula / „Mă așteptam fie la rețete istorice, fie la rețete transilvănene, fie la rețete cu sânge și usturoi”
Trucul care face chiftelele de dovlecei crocante la exterior și fragede în interior. Rețeta simplă pe care o vei face de mai multe ori în această vară
Trucul care face chiftelele de dovlecei crocante la exterior și fragede în interior. Rețeta simplă pe care o vei face de mai multe ori în această vară
Barcelona va testa un asfalt ecologic din sâmburi de măsline și resturi de pin pentru a reduce emisiile din lucrările publice
Barcelona va testa un asfalt ecologic din sâmburi de măsline și resturi de pin pentru a reduce emisiile din lucrările publice
Fructele de vară care pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale / Dr. Daciana Toma spune că sunt bogate în potasiu, antioxidanți și fibre / Iată ce poți mânca
Fructele de vară care pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale / Dr. Daciana Toma spune că sunt bogate în potasiu, antioxidanți și fibre / Iată ce poți mânca
VIDEO | Păstârnac, busuioc și brânză cu mucegai în deserturi? Alexandra Beatrice, Pastry Chef, dezvăluie cele mai neașteptate ingrediente pe care le folosește în prăjituri
VIDEO | Păstârnac, busuioc și brânză cu mucegai în deserturi? Alexandra Beatrice, Pastry Chef, dezvăluie cele mai neașteptate ingrediente pe care le folosește în prăjituri