Deserturile moderne nu mai înseamnă doar ciocolată, vanilie sau fructe. Tot mai mulți cofetari experimentează cu ingrediente pe care, până nu demult, le-am fi asociat exclusiv preparatelor sărate. Păstârnacul, busuiocul, rozmarinul sau chiar brânza cu mucegai își fac loc în meniurile restaurantelor, pe măsură ce consumatorii devin tot mai curioși și mai deschiși către combinații neașteptate.

Invitată într-un interviu G4Food realizat de Georgiana Ioniță Toader, Alexandra Beatrice, Pastry Chef în cadrul Stadio Hospitality Concepts, a vorbit despre ingredientele neobișnuite pe care le-a folosit în deserturi, dar și despre modul în care s-au schimbat gusturile clienților în ultimii ani.

„Consumatorii își schimbă gusturile și sunt tentați să încerce lucruri noi”

Alexandra Beatrice spune că publicul este astăzi mult mai dispus să descopere combinații noi decât era în urmă cu câțiva ani.

„Consumatorul, pe partea de dulce, își schimbă gusturile. Au început să devină mult mai atenți la partea asta de deserturi și sunt și tentați să încerce lucruri noi.”

Potrivit acesteia, această schimbare îi provoacă permanent pe cofetari să iasă din tipare și să construiască deserturi care surprind atât prin gust, cât și prin ingredientele folosite.

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Cheesecake cu păstârnac și fructul pasiunii

Întrebată care sunt cele mai neașteptate ingrediente pe care le-a folosit vreodată într-un desert, răspunsul vine fără ezitare.

„Am folosit păstârnacul. Am făcut un cheesecake cu păstârnac și fructul pasiunii, busuioc, rozmarin, cardamom, ghimbir, brânză cu mucegai. Cam astea au fost.”

Ingrediente pe care mulți le-ar asocia cu preparatele sărate pot deveni, în combinația potrivită, elemente care dau personalitate unui desert, spune Pastry Chef-ul.

„Există foarte multă disciplină, dar creativitatea începe după ce stăpânești tehnica”

Deși combinațiile pot părea îndrăznețe, Alexandra Beatrice spune că ele nu apar întâmplător. Înainte de orice experiment există disciplină și respectarea rețetelor.

„Trebuie să respecți rețetele. Există foarte multă disciplină, dar în zona de creativitate gusturile te lasă să fii cât mai creativ. Combinațiile inedite și texturile și chiar și vizual, să te joci cu formele și decorul.”

Ea explică faptul că deserturile de restaurant oferă mai multă libertate decât cele clasice din cofetării și îi permit cofetarului să iasă din zona de confort.

„Nu mai aveam ce să fac în zona asta de cofetărie și am vrut să cresc. Iar deserturile de restaurant sunt o provocare și necesită foarte multă creativitate. Te scot ușor din zona de confort.”

Desertul trebuie să surprindă fără să fie prea dulce

Dincolo de ingredientele spectaculoase, Alexandra Beatrice spune că deserturile trebuie să rămână echilibrate și adaptate gusturilor actuale.

„Sunt diferite. Sunt mai echilibrate, mai ușoare și atenția la materia primă pe care o folosim este una mare, pentru că oaspeții caută să fie totul cât mai natural și cu un conținut mic de zahăr. Eu, de exemplu, în deserturile pe care le fac, nu folosesc atât de mult zahăr. Mă ajut de zahărul pe care ciocolata îl conține.”

Potrivit Pastry Chef-ului, creativitatea nu înseamnă doar ingrediente surprinzătoare, ci și găsirea echilibrului dintre gust, textură și experiența pe care desertul o lasă la finalul mesei.

Episodul integral cu Alexandra Beatrice, Pastry Chef în cadrul Stadio Hospitality Concepts, poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food și pe platformele G4Media