Chirurgia estetică poate modifica forma anumitor zone ale corpului, dar rezultatele nu se mențin automat toată viața. Revenirea la vechile obiceiuri alimentare și creșterea în greutate pot afecta în timp inclusiv zonele tratate, avertizează medicul specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă Angelica Banu.

Invitată în podcastul „Fântâna de Sănătate”, realizată la G4Food de nutriționistul Tania Fântână, medicul a explicat că stilul de viață de după intervenție este esențial pentru menținerea rezultatelor. Acest lucru este valabil inclusiv în cazul lipoaspirației. Procedura nu reprezintă un tratament pentru obezitate și nu împiedică o persoană să se îngrașe din nou. „Foarte important”, a răspuns Angelica Banu, întrebată cât de mult contează stilul de viață după o intervenție estetică.

Ce se întâmplă dacă revii la vechile obiceiuri după operație

O intervenție chirurgicală presupune o perioadă de recuperare care poate include vânătăi, edem și dificultăți temporare de mișcare.

După parcurgerea acestei etape, revenirea la obiceiurile care au favorizat creșterea în greutate poate afecta rezultatul obținut. „Dacă după intervenția chirurgicală ai făcut intervenția, te-ai chinuit cu recuperarea, cu vânătăile, cu edemul, cu faptul că nu te poți mișca foarte ușor, după care îți reiei din nou obiceiurile alimentare proaste, te vei îngrășa din nou”, a explicat medicul.

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Din acest motiv, Angelica Banu consideră că efortul depus pentru operație și recuperare ar trebui continuat printr-un stil de viață care să ajute la menținerea rezultatului. „Dacă tot te-ai străduit să faci intervenția chirurgicală și ai trecut prin tot ceea ce presupune acest proces, care nu e întotdeauna foarte ușor, eu zic că merită să ai un stil de viață sănătos, ca să poți să menții rezultatul cât mai mult timp”, a spus specialistul.

Te poți îngrășa în zona în care ai făcut lipoaspirație?

Una dintre întrebările frecvente este dacă grăsimea poate reveni într-o zonă tratată prin lipoaspirație.

Medicul explică faptul că o persoană nu se va îngrășa neapărat imediat în zona în care a fost realizată procedura. Acest lucru nu înseamnă însă că regiunea respectivă este protejată definitiv de acumularea de grăsime. „De exemplu, lipoaspirație. Nu o să te îngrași imediat în zona în care s-a făcut lipoaspirație”, a explicat Angelica Banu.

Dacă persoana continuă însă să ia în greutate, situația se poate schimba. „Dacă tu vei continua să iei în greutate, vei depune grăsime și în zona în care a fost lipoaspirată”, a avertizat medicul. Prin urmare, procedura nu anulează efectele unei creșteri ponderale ulterioare.

Lipoaspirația nu este tratamentul obezității

Angelica Banu atrage atenția asupra unei diferențe esențiale între slăbire și remodelarea corporală. Lipoaspirația nu este o metodă destinată tratării obezității. Indicația sa este alta. „Lipoaspirația nu este tratamentul obezității, este tratamentul depozitelor localizate de grăsime rezistente la dietă și la sport”, a explicat medicul.

Este vorba despre persoane care au deja un stil de viață sănătos, se alimentează corespunzător și fac mișcare cu regularitate, dar păstrează anumite acumulări de grăsime în zone specifice. „Adică noi avem un stil de viață sănătos, mâncăm corespunzător, facem sport cu regularitate, dar totuși avem, de exemplu, pe partea superolaterală a coapselor, pe abdomenul inferior, pe brațe sau pe șolduri niște depozite de grăsime care rezistă la tot ceea ce încercăm să facem”, a spus specialistul.

De ce unele depozite de grăsime nu dispar

Potrivit medicului, distribuția grăsimii corporale poate avea o componentă genetică importantă. Acest lucru explică de ce două persoane cu greutăți similare și stiluri de viață asemănătoare pot avea conformații foarte diferite.

Unele persoane acumulează mai ușor grăsime în zona abdomenului inferior. Altele au depozite persistente pe șolduri, coapse sau brațe. „Asta este determinat genetic. Și asta nu se poate schimba”, a explicat Angelica Banu.

În asemenea situații, medicul spune că lipoaspirația poate avea indicație, tocmai pentru că este vorba despre depozite localizate care persistă în ciuda dietei și sportului. „Și atunci, într-adevăr, acolo are indicație lipoaspirația. Și te ajută și te scapă și de frustrările acestea”, a spus specialistul.

Conformația corporală poate veni din generațiile anterioare

Moștenirea genetică nu se reduce la asemănarea directă cu mama sau tatăl. Angelica Banu subliniază că trăsăturile pot proveni dintr-un bagaj genetic mult mai larg. „Așa ai venit tu pe lume de la strămoșii tăi. Și, cumva, uitându-ne și la părinții noștri, la conformația lor… nu numai la părinți, la bunici, la străbunici”, a explicat medicul.

Genele se combină diferit de la o persoană la alta. Din acest motiv, anumite caracteristici corporale pot apărea în forme variate chiar și în interiorul aceleiași familii. „Venim din spate cu tot ceea ce au adus strămoșii noștri, în diverse combinații. Și sunt diverse combinații, că nu se transmit genele 100% și în proporție egală”, a spus Angelica Banu.

Stilul de viață rămâne esențial după operație

Mesajul medicului este că lipoaspirația și stilul de viață nu ar trebui privite ca alternative. Procedura poate avea un rol în corectarea unor depozite localizate de grăsime care persistă în ciuda dietei și activității fizice. Nu poate însă împiedica o creștere ulterioară în greutate. O persoană care revine după operație la obiceiurile alimentare care au favorizat îngrășarea poate acumula din nou grăsime. În timp, acest proces poate afecta și zonele tratate.

Din acest motiv, menținerea rezultatelor depinde inclusiv de ceea ce se întâmplă după încheierea recuperării: alimentație, mișcare și stabilitatea greutății pe termen lung.