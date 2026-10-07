Retatrutida, o moleculă experimentală care acționează simultan asupra receptorilor GLP-1, GIP și glucagon, a obținut rezultate spectaculoase în studiile clinice pentru obezitate, cu scăderi medii ale greutății de până la 28,3% după 80 de săptămâni. Un medic cardiolog atrage însă atenția că rezultatele de pe cântar nu sunt suficiente pentru a spune dacă tratamentul schimbă și riscul de infarct, AVC, insuficiență cardiacă sau mortalitate.

Retatrutida este una dintre cele mai urmărite molecule aflate în dezvoltare pentru tratamentul obezității. Într-un studiu de fază 3 publicat recent în New England Journal of Medicine, tratamentul administrat săptămânal a fost testat timp de 80 de săptămâni la adulți cu obezitate, fără diabet. Molecula este un agonist triplu al receptorilor pentru GLP-1, GIP și glucagon.

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Rezultatele explică de ce retatrutida a atras atât de multă atenție. În studiul TRIUMPH-1, participanții care au primit doza de 12 mg au pierdut, în medie, 28,3% din greutatea corporală după 80 de săptămâni. Aproape 45% dintre participanți au ajuns la o scădere ponderală de cel puțin 30%. Într-o extensie a studiului, persoanele cu un indice de masă corporală inițial de cel puțin 35 au continuat să slăbească, ajungând la o scădere medie de 30,3% după 104 săptămâni.

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Pentru comparație, astfel de procente au fost asociate până acum mai degrabă cu rezultatele chirurgiei bariatrice decât cu cele obținute prin tratament medicamentos. Tocmai de aceea, apariția retatrutidei poate schimba discuția despre cât de mult poate interveni farmacologia în tratamentul obezității.

„Cântarul este impresionat. Cardiologul încă citește endpoint-urile”

Într-o postare pe Facebook, medicul primar cardiolog și medic internist Anca Tâu atrage atenția că rezultatele privind scăderea în greutate trebuie privite în contextul mai larg al sănătății pacientului.

„O cifră mare nu este concluzia. Este începutul întrebărilor”, scrie medicul, care ridică problema proporției dintre grăsimea pierdută și masa slabă, a efectelor pe termen lung și a ceea ce se întâmplă după întreruperea tratamentului.

Întrebările sunt relevante mai ales pentru o boală cronică precum obezitatea. Un tratament poate produce o scădere importantă în greutate, dar pentru evaluarea beneficiului medical este nevoie de mai mult decât un rezultat favorabil pe cântar.

Contează controlul glicemiei, tensiunea arterială și circumferința abdominală, dar și ceea ce se întâmplă cu evenimentele cardiovasculare majore, boala renală, insuficiența cardiacă și mortalitatea.

„Există o diferență importantă între: «pacientul a slăbit» și «pacientul trăiește mai bine și mai mult»”, arată medicul Anca Tâu.



Studiile cardiovasculare sunt încă în desfășurare

Această distincție este importantă și pentru retatrutidă. Există deja studii de fază 3 care au inclus persoane cu obezitate și boli cardiovasculare. În TRIUMPH-3, participanții cu obezitate severă și boală cardiovasculară cunoscută au obținut, la doza de 12 mg, o scădere medie de 22,6% a greutății după 80 de săptămâni.

Însă întrebarea dacă retatrutida reduce efectiv evenimentele cardiovasculare majore și protejează rinichii este analizată separat, într-un studiu de amploare.

TRIUMPH-Outcomes urmărește aproximativ 10.000 de persoane cu obezitate și boală cardiovasculară aterosclerotică și/sau boală renală cronică. Studiul are ca obiective principale evaluarea unor evenimente precum infarctul miocardic non-fatal, AVC-ul non-fatal, decesul cardiovascular și spitalizarea sau vizita urgentă pentru insuficiență cardiacă, precum și evoluția bolii renale. Studiul este programat să se încheie în 2029.

Prin urmare, datele actuale permit o concluzie solidă privind eficiența retatrutidei în scăderea greutății, dar nu permit încă să spunem că medicamentul reduce mortalitatea cardiovasculară sau previne infarctul și AVC-ul pe termen lung.

Obezitatea este o boală, dar retatrutida nu este un medicament pentru „câteva kilograme”

Un alt aspect subliniat de cardiolog este riscul ca rezultatele spectaculoase ale medicamentelor pentru obezitate să fie transformate pe internet într-o soluție cosmetică pentru pierderea rapidă a câtorva kilograme.

Obezitatea este o boală cronică și nu poate fi redusă la lipsa voinței sau la un eșec personal. În același timp, existența unor medicamente foarte eficiente nu înseamnă că acestea sunt potrivite pentru orice persoană care dorește să slăbească.

Retatrutida este în continuare o moleculă investigatională. Producătorul Eli Lilly a anunțat că intenționează să depună în 2027 cererea pentru autorizarea medicamentului în Statele Unite.

În acest context, rezultatele obținute până acum sunt importante, dar trebuie separate de ceea ce încă nu știm, afirmă cadrul medical. Cât din greutatea pierdută reprezintă țesut adipos și cât reprezintă masă slabă? Care sunt efectele după cinci ani? Ce se întâmplă după oprirea tratamentului? Ce pacienți beneficiază cel mai mult și care sunt riscurile pentru anumite categorii?

Și, mai ales, dacă scăderea spectaculoasă în greutate se traduce într-o reducere a infarctului, AVC-ului, insuficienței cardiace, bolii renale și mortalității.

Pentru moment, retatrutida are rezultate care justifică interesul major al cercetătorilor și al medicilor. Dar eficiența pe cântar nu este același lucru cu un beneficiu demonstrat asupra supraviețuirii și sănătății cardiovasculare pe termen lung.

„Internetul iubește verdictul. Știința preferă propoziția completă”, conchide medicul.