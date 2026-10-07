A câștigat Nobelul pentru Medicină în toiul nopții. Dimineața, Karl Deisseroth avea o misiune mai urgentă: să pregătească prânzul copiilor pentru școală

07 oct. 2026, FoodLife
A câștigat Nobelul pentru Medicină în toiul nopții. Dimineața, Karl Deisseroth avea o misiune mai urgentă: să pregătească prânzul copiilor pentru școală
Colaj foto G4Food
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La câteva ore după ce a aflat că a câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026, cercetătorul american Karl Deisseroth a trecut de la interviuri și telefoane de felicitare la o sarcină obișnuită: pregătirea pachețelelor pentru copiii săi, înainte de școală, conform ABC News.

Karl Deisseroth, profesor la Stanford University și cercetător al Howard Hughes Medical Institute, a aflat luni dimineață că a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu cercetătorii germani Peter Hegemann și Georg Nagel. Cei trei au fost recompensați pentru cercetările care au contribuit la dezvoltarea optogeneticii, un domeniu care permite controlarea neuronilor cu ajutorul luminii.

Vestea a venit în timpul nopții, după ce Deisseroth își încheiase activitatea obișnuită. Cercetătorul, în vârstă de 54 de ani, a povestit că tocmai se pregătea să se culce după ce analizase lucrări științifice și trimisese e-mailuri studenților săi când a primit apelul de la reprezentanții Nobel.

„Aproape că am simțit că mi-am pierdut capacitatea de a forma cuvinte”, a povestit el, explicând că și-a revenit după aproximativ un minut.

Somnul a rămas însă pe plan secund. În următoarele ore, Deisseroth a acordat interviuri și a discutat cu jurnaliști și reprezentanți ai universității. „Nu s-a dormit cu adevărat”, a spus el la aproximativ o oră după anunț.

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În jurul orei 3:30 dimineața, o echipă Associated Press a ajuns la locuința cercetătorului din Stanford pentru a realiza fotografii și interviuri. Soția sa, Michelle Monje-Deisseroth, cercetătoare la Howard Hughes Medical Institute și neuro-oncolog pediatru la Stanford, l-a întâmpinat pe fotograf și i-a pregătit cafea pentru membrii echipei care participau la celebrarea premiului.

Pentru Deisseroth, premiul are o miză care depășește recunoașterea cercetării sale. El este medic psihiatru și a vorbit despre pacienții cu autism și depresie și despre speranța pe care noile cercetări asupra creierului o pot oferi.

Ce este optogenetica

Optogenetica combină genetica și tehnicile bazate pe lumină pentru a permite cercetătorilor să controleze activitatea unor neuroni. Metoda a deschis noi posibilități pentru studierea modului în care funcționează creierul și a circuitelor neuronale implicate în comportament și boli neurologice și psihiatrice.

Deisseroth a contribuit decisiv la dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii, alături de Peter Hegemann și Georg Nagel. Cercetările lor au făcut posibilă manipularea activității unor celule nervoase cu o precizie care nu era disponibilă prin metodele tradiționale.

„Sunt medic și cercetător. Sunt psihiatru. Îmi pasă de pacienții mei cu autism și depresie. Îmi pasă de speranța pe care acest lucru o aduce”, a declarat Deisseroth.

Dar, după orele de interviuri despre creier, neuroștiință și Premiul Nobel, cercetătorul avea o altă responsabilitate. La ora 6:30 urma să ia o pauză de aproximativ o oră pentru a pregăti prânzul copiilor săi, care se trezeau pentru a merge la școală.

Momentul contrastează puternic cu amploarea premiului primit cu doar câteva ore înainte. În timp ce lumea științifică îl felicita pentru cercetările sale asupra creierului, Deisseroth trebuia să se ocupe de una dintre cele mai obișnuite sarcini ale vieții de familie: pachețelele pentru școală, conform newser.com.

Familia locuiește într-o zonă rezervată cadrelor universitare de la Stanford. Când un reprezentant al universității s-a întrebat dacă vecinii ar putea fi deranjați de agitația din timpul nopții, soția cercetătorului a răspuns simplu: în cartier sunt mulți laureați ai Premiului Nobel.

 

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