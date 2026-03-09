Iarna, perioada lungă de zile cu temperaturi scăzute, nu ne-a ajutat deloc să bem suficientă apă. Se știe că în anotimpurile reci bem mai puțină apă.

Nu ne este sete, nu transpirăm vizibil, ceaiurile și cafeaua „țin loc” de lichide, iar hidratarea ajunge pe ultimul plan.

Primăvara însă, corpul începe să se miște altfel: metabolismul se accelerează, ieșim mai mult, transpirăm mai ușor, apar alergiile, durerile de cap, oboseala.

Și multe dintre aceste simptome au un numitor comun simplu: deshidratarea ușoară.

Hidratarea nu înseamnă doar apă. Înseamnă apă și electroliți, adică minerale care ajută lichidele să ajungă acolo unde trebuie: în celule, mușchi, nervi.

Fără electroliți:

apa se elimină rapid

apare senzația de sete continuă

pot apărea crampe, oboseală, dureri de cap

Electroliții principali sunt: sodiu, potasiu, magneziu, calciu.

Ei:

mențin echilibrul hidric

susțin funcția musculară

ajută sistemul nervos

previn oboseala și amețeala

susțin tensiunea arterială normală

De aceea, uneori, un lichid cu electroliți hidratează mai eficient decât un pahar mare de apă. Dar, oricum, și electroliții se beau tot cu apă, deci, vrând-nevrând, ajută la hidratare.

5 lichide care hidratează la fel de bine ca apa (sau chiar mai bine)

1. Apa minerală naturală

Conține sodiu, magneziu și calciu.

Este o alegere foarte bună mai ales după mișcare, în zilele mai calde, când simți oboseală fără motiv clar. Poți bea liniștit jumătate de litru de apă minerală zilnic, fără să îți aducă probleme asupra sănătății prin conținutul ei mai ridicat în minerale decât apa plată.

2. Apa cu un praf de sare și lămâie

Simplă, ieftină, eficientă. Sarea ajută la retenția apei în corp, iar lămâia aduce potasiu și gust plăcut.

Important: un vârf de cuțit, nu mai mult și mare atenție în acea zi să nu consumi sare chiar la fiecare masă sau alimente natural foarte sărate.

3. Ceaiurile din plante, neîndulcite

Ceai de mentă, mușețel, ghimbir, rooibos și orice plante medicinale vă trec prin mâini. Hidratează, calmează digestia și nu deshidratează dacă sunt consumate fără zahăr.

Poți alege variante gustoase natural, fără să trebuiască să adaugi tu nimic extra.

4. Supa clară / zeama de legume

Una dintre cele mai bune forme de hidratare. Poți adăuga și oase de vită pentru un spor de minerale.

Conține apă

aduce electroliți

este ușor de absorbit

Ideală mai ales seara sau în zilele reci de primăvară.

5. Apa de cocos (naturală, fără zahăr)

Bună sursă de potasiu. Nu este necesară zilnic, dar poate fi utilă după sport, în perioade de oboseală sau în zile foarte active. Vorbim de apa de cocos, nu de tot soiul de alte băuturi care o copiază, cu zahăr adăugat și alte ingrediente. Uitați-vă pe etichetă, mai ales la variantele foarte ieftine.

Rețetă simplă de electroliți făcuți acasă

✔ 1 litru de apă

✔ sucul de la ½ lămâie

✔ 1 vârf de cuțit de sare neiodată

✔ opțional: 1 linguriță miere

Se bea pe parcursul zilei, nu dintr-o dată.

Această combinație ajută apa să fie mai bine utilizată de corp, nu doar eliminată. Beți cu guri mici, nu tot dintr-o dată, și alternați cu apă plată simplă printre înghițituri.

După o iarnă cu hidratare scăzută:

nu forțăm cantități mari din primele zile

bem lichide distribuite pe parcursul zilei

alternăm apa simplă cu lichide cu electroliți

începem dimineața cu un pahar de lichid care ajută hidratarea, nu cu cafea și atât.

De ce hidratarea este esențială primăvara

O hidratare bună ajută la:

reducerea oboselii

prevenirea durerilor de cap

susținerea detoxifierii naturale

o piele mai elastică

un tranzit intestinal mai bun

reducerea simptomelor alergice

Primăvara este sezonul în care corpul „se curăță” singur, iar apa este principalul lui aliat. Știm cu toții că atunci când ne cuprinde astenia de primăvară ne este foarte greu să ne reechilibrăm. Este bine să acționăm nutrițional preventiv.

Nu avem nevoie de băuturi sofisticate, prafuri scumpe sau cure de detox. Lăsăm corpul să își desfășoare funcțiile de bază și suntem în siguranță.

Hidratarea corectă nu înseamnă mai mult, ci mai eficient și firesc, în tihnă. Iar primăvara este momentul ideal să ne reînvățăm corpul să folosească apa în favoarea lui.