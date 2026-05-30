Electroliții au devenit tot mai populari în ultimii ani. Pudrele pentru hidratare, băuturile pentru sportivi și apele „îmbogățite” apar peste tot, de la sălile de fitness până la rețelele sociale.

Multe dintre aceste produse promit hidratare mai rapidă, mai multă energie și recuperare mai bună după efort, arată Healthshots. Specialiștii spun însă că nu toată lumea are nevoie de astfel de produse și că, în multe situații, apa obișnuită rămâne suficientă.

Ce sunt, de fapt, electroliții

Electroliții sunt minerale care au sarcină electrică atunci când sunt dizolvate în lichide. Printre cei mai importanți se numără:

sodiul;

potasiul;

magneziul;

calciul;

clorura.

Aceste substanțe ajută organismul să regleze nivelul lichidelor, funcționarea mușchilor și transmiterea impulsurilor nervoase. Electroliții sunt implicați inclusiv în ritmul cardiac și în echilibrul apei din organism.

Atunci când transpirăm mult, pierdem nu doar apă, ci și electroliți. Acesta este motivul pentru care sportivii sau persoanele care trec prin episoade de vărsături și diaree pot avea nevoie de rehidratare suplimentară.

Când pot fi utile băuturile cu electroliți

Nutriționiștii spun că produsele cu electroliți pot fi utile în anumite situații clare.

Printre acestea se numără:

exercițiile intense și de lungă durată;

perioadele de caniculă;

deshidratarea provocată de boli digestive;

transpirația excesivă.

Specialiștii de la Cleveland Clinic explică faptul că băuturile sportive pot ajuta la refacerea rapidă a electroliților după antrenamente solicitante sau după episoade de deshidratare.

Și cercetătorii de la Harvard T.H. Chan School of Public Health arată că aceste băuturi au fost create inițial pentru sportivii care se antrenează ore întregi în condiții de temperatură ridicată.

Problema este că produsele au ajuns ulterior să fie promovate aproape pentru orice formă de sete. Uneori pare că simplul drum până la supermarket necesită deja „hidratare avansată”.

Specialiștii avertizează asupra excesului

Medicii spun că prea mulți electroliți pot deveni o problemă. Unele băuturi conțin cantități ridicate de sodiu, zahăr sau aditivi. Consumul frecvent poate contribui la creșterea tensiunii arteriale, la exces caloric sau la dezechilibre minerale. „Majoritatea oamenilor pot obține suficienți electroliți printr-o dietă echilibrată și apă simplă”, explică specialiștii citați de MD Anderson Cancer Center.

Experții spun că organismul sănătos reglează în mod normal nivelul electroliților prin rinichi și prin mecanismele naturale ale setei.

De asemenea, multe alimente conțin în mod natural electroliți:

bananele și apa de cocos sunt bogate în potasiu;

lactatele conțin calciu și fosfor;

nucile și semințele oferă magneziu;

supele și ciorbele pot furniza sodiu.

Apa rămâne suficientă pentru majoritatea oamenilor

Potrivit specialiștilor, pentru activitățile obișnuite și antrenamentele moderate, apa este de cele mai multe ori cea mai bună alegere. Băuturile cu electroliți devin mai importante în cazul efortului prelungit, al transpirației abundente sau al deshidratării severe.

Medicii avertizează însă că hidratarea a devenit și un fenomen de marketing foarte profitabil. Multe produse sunt promovate agresiv, chiar dacă beneficiile reale pentru populația generală sunt limitate.

În final, corpul uman are un sistem surprinzător de eficient pentru gestionarea hidratării. Uneori, cea mai revoluționară soluție rămâne și cea mai simplă: un pahar cu apă.