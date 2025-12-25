Americanii ascund în bradul de Crăciun o decorațiune din sticlă, similară globurilor, de forma unui castravete murat / Christmas pickle. Inițial, avea semnificația unui premiu și este unul dintre obiceiurile cele mai neobișnuite ale perioadei sărbătorilor de Crăciun. Fiind foarte bine camuflat printre crenguțele de brad, se consideră că cine îl găsește va avea noroc în noul an.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Originea sa are legătură cu un vechi obicei din Germania, adus cu ei de emigranți. Însă, s-a descoperit nu demult că nu neapărat a fost importată semnificația obiceiului, ci explicațiile acestei practici în Lumea Nouă are mai degrabă rațiuni comerciale.

În secolul al XIX-lea, comercianții americani au început să importe decorațiuni de Crăciun din sticlă produse în Germania, printre care apăreau și ornamente în formă de castravete. Pentru a stimula vânzările, acestor obiecte le-a fost asociat un mare potențial de obiect aducător de noroc, mult mai mult decât era considerat el în însăși țara lui natală, Germania. Unde se practică, dar are o semnificație în realitate minoră și se practică mai mult de dragul jocului.

Un tip de joc pe care îl regăsim în diferite culturi de-a lungul și de-a latul Europei – cum ar fi micile obiecte sau bilețele ascunse în preparate festive sau prăjituri. Se practica și la noi plăcinta cu răvașe de Anul Nou.