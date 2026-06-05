Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că autoritățile române urmăresc permanent evoluția situației epidemiologice generate de pesta porcină africană (PPA), după confirmarea primului focar la porcii domestici din Ungaria. Potrivit oficialului, în ultimele zile au avut loc consultări cu conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în contextul apariției focarului în țara vecină.

„Ieri şi astăzi, am avut consultări cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe tema pestei porcine africane, în urma descoperirii primului focar de PPA la porcii domestici din Ungaria. Am primit asigurări din partea preşedintelui ANSVSA că vor fi luate măsuri ferme şi imediate. De asemenea, vor fi intensificate controalele pentru a reduce la minimum riscul intrării în ţară a produselor sau animalelor infectate cu PPA”, a scris Tanczos Barna pe pagina sa de Facebook.

Controale sporite la frontieră și pe lanțul de aprovizionare

Ministrul a precizat că prevenirea și combaterea pestei porcine africane rămân o prioritate pentru autorități, având în vedere efectele economice semnificative pe care boala le poate produce în sectorul suin.

ANSVSA urmează să intensifice controalele pentru a limita riscul introducerii în România a animalelor sau produselor contaminate. Măsurile vizează atât transporturile de animale, cât și produsele provenite din zone afectate de boală.

Pesta porcină africană este prezentă în România de aproximativ nouă ani și a provocat pierderi importante fermierilor și industriei cărnii de porc.

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Primul focar la porcii domestici din Ungaria

Focarul a fost confirmat la o fermă din localitatea Vallaj, situată în județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, în nord-estul Ungariei, aproape de granița cu România. Potrivit Autorității Sanitare Veterinare din Ungaria (NEBIH), autoritățile au dispus sacrificarea a aproximativ 3.000 de porci din exploatația afectată pentru a împiedica răspândirea virusului.

Anunțul a fost făcut joi de instituția ungară și a fost preluat de agenția Reuters.

O boală inofensivă pentru oameni, dar devastatoare pentru ferme

Pesta porcină africană este o boală virală care afectează porcii domestici și mistreții. Virusul nu se transmite la oameni și nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică. În schimb, boala este extrem de contagioasă și are o rată ridicată de mortalitate în rândul animalelor infectate. Din acest motiv, apariția unui focar impune de regulă sacrificarea efectivelor afectate și instituirea unor restricții stricte de circulație.

Lipsa unui vaccin eficient utilizat pe scară largă face ca măsurile de biosecuritate și controlul mișcării animalelor să rămână principalele instrumente de combatere a bolii.

Pesta porcină africană continuă să afecteze Europa

În ultimii ani, virusul s-a răspândit în numeroase state europene, provocând pierderi importante în sectorul creșterii porcilor.

Cazuri de pestă porcină africană care au dus la sacrificarea animalelor și la impunerea de restricții comerciale au fost raportate în țări precum Spania, Germania, Italia, Croația și Estonia.

La nivel global, boala a provocat moartea sau sacrificarea a sute de milioane de porci, afectând comerțul internațional și piața cărnii.

În acest context, autoritățile române încearcă să evite apariția unor noi focare și să reducă riscul de răspândire a virusului pe teritoriul țării, în condițiile în care sectorul suin continuă să fie unul dintre cele mai vulnerabile segmente ale agriculturii românești.

Un nou test pentru sectorul suin românesc

Apariția focarului din Ungaria reprezintă un nou semnal de alarmă pentru fermierii și autoritățile din România. Proximitatea geografică a focarului și experiența ultimilor ani arată cât de rapid se poate răspândi virusul în lipsa unor măsuri stricte de prevenție.

Pentru moment, autoritățile române mizează pe intensificarea controalelor și pe respectarea regulilor de biosecuritate, în încercarea de a împiedica intrarea virusului în fermele comerciale și gospodăriile din țară.