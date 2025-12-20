Dincolo de atmosfera magică a perioadei de Crăciun și preparatele care mai de care mai aromate, colorate și îmbietoare, există pe glob și unele preparate care scoase din contextul lor și fără încărcătura lor de nostalgie par niște ciudățenii.

La fel, există și unele obiceiuri curioase, unele chiar amuzante dar nu toate, care pot servi și ca inspirație pentru a mai revigora uneori atmosfera. Cu atât mai mult, dacă ea tinde să alunece prea tare în discuții despre job, cariera, copii, sau politețuri față de membrii de familie ajunși la vârste venerabile. Sau care pot da de gândit pentru că ne fac să privim Crăciunul cu un ochi mai blând, și relativizând oarecum importanța uneori exagerată a momentului.

1. Preparate tradiționale de la polul Nord, pentru oameni tari de stomac

Dacă ți s-ar întâmpla vreodată să petreci Crăciunul în Groenlanda sau să fii invitat de un prieten groenlandez, ar fi bine să te pregătești din timp: prânzul tradițional îți va pune serios la încercare stomacul și nu numai.

Conform tradiției locale, mâncărurile tipice consumate în ziua de sărbătoare sunt două. Prima este mattak, o fâșie de piele de balenă care trebuie înghițită fără a fi mestecată, deoarece este foarte tare. A doua este kiviak, carne de pasăre lăsată la fermentat timp de mai multe luni în interiorul unei bucăți de piele de focă.

Similar, în Islanda se consumă de Crăciun hákarl, carne de rechin fermentată și ulterior uscată mai mult timp.

2. Japonezii și chinezii merg în Ajun la KFC

Cu toată mâncarea rafinată de care se bucură Japonia, această tradiție de Crăciun este cu siguranță una dintre cele mai surprinzătoare. Aici, în Ajunul Crăciunului, în loc de pandoro și panettone, se mănâncă pui prăjit – și nu orice fel de pui prăjit, ci cel de la fast-food-ul Kentucky Fried Chicken. E drept că e o sărbătoare creștină, dar în toate locurile pline expați din toată lumea ziua este marcată, cel puțin simbolic.

Nu e o glumă, dar este acest obicei este rezultatul unei campanii de marketing lansate de KFC în anii ’70, numită Kurisumasu ni wa Kentakkii („Kentucky Christmas”), creată pentru a compensa lipsa tradițiilor de Crăciun într-o țară în care creștinii sunt o minoritate. De-a lungul anilor, meniul de Crăciun a devenit atât de popular încât KFC permite precomenzi ale cinei de Ajun cu câteva luni înainte și livrarea acesteia la domiciliu în ziua respectivă.

3. Curcan umplut cu rață umplută cu pui, din Louisiana

În Louisiana, unul din statele americane din sud cu ce mai interesante culturi gastronomice, există o tradiție de Crăciun care ar pune pe gânduri chiar și cele mai rezistente stomacuri. Se numește turducken și înseamnă, în practică, o rață dezosată, umplută cu un pui dezosat, care este, la rândul său, introdus într-un curcan dezosat.

Însuși cuvântul turducken este un joc de cuvinte care combină turkey (curcan), duck (rață) și chicken (pui). În timpul preparării, golul din fiecare este umplute cu un amestec ce poate conține pesmet sau carne de cârnați bine condimentată. În unele variante, umplutura este diferită pentru fiecare nivel.

Puiul se umple cu o compoziție și cu el se umple rața, iar spațiul rămas se umple cu o altă compoziție. La fel, și când se umple la final curcanul. Rezultatul este un preparat stratificat, consistent, care poate fi înăbușit, copt în cuptor sau gătit pe grătar. Există și o versiune englezească, numită gooducken, în care curcanul este înlocuit cu gâscă.

4. Castravetele de Crăciun din Germania

În Germania se obișnuiește de mai multe secole ca pe ramurile bradului de Crăciun să fie agățat un castravete, adesea învelit într-o hârtie de aceeași culoare cu bradul. Ideea e ca el să fie cât mai bine camuflat, pentru că în ziua de Crăciun se organizează o adevărată vânătoare de comori pentru copii.

Iar cel care găsește castravetele se consideră că va avea mai mult noroc în anul care urmează. Tradiția s-a răspândit și în unele zone din Statele Unite, în urma imigrației europene, devenind însă ceva mai glamour și cu valențe mai mult estetice.

5. Caga Tió, butucul de lemn din Catalonia

În Spania, mai exact în Catalonia, copiii adoră una dintre cele mai glumețe tradiții de Crăciun din lume. Este vorba despre Caga Tió, literal „unchiul care face caca”: un mic butuc de lemn cu o față zâmbitoare pictată, care „elimină” cadouri prin partea din spate. Trebuie spus că în limbile neolatine, spaniolă, italiană, franceză, portugheză, acest cuvânt nu are conotațiile relativ vulgare cu care l-am încărcat noi, e pur și simplu ceva ce ține de fiziologia corpului uman.

Însă darurile trebuie meritate: tradiția spune că butucul este așezat în sufragerie începând cu 8 decembrie și este „hrănit” în fiecare seară de copii cu nuci și ciocolată până în ziua de Crăciun. Abia atunci, dacă a fost tratat bine, Caga Tió îi răsplătește cu turron, bomboane, jucării și bani.

6. Ridichile sculptate din Mexic

Oaxaca, capitala statului mexican cu același nume, este unul dintre cele mai fascinante orașe din întregul Mexic. Aici, pe 23 decembrie, se sărbătorește Noaptea ridichilor, o competiție în care sculptori amatori se întrec în decorarea artistică a acestei legume.

Reprezentările sunt dintre cele mai diverse: scene ale Nașterii Domnului, creaturi fantastice, forme de biscuiți, mesaje de sărbătoare și multe altele. Ridichile folosite sunt cultivate cu substanțe chimice care le fac să crească exagerat de mari, așa că este mai bine să nu fie mâncate.

7. Usturoiul rusesc de Crăciun, care alungă bolile

În Rusia, pregătirea mesei pentru cina din Ajunul Crăciunului începe imediat după apusul soarelui. Pe fața de masă se așază paie sau fân, care sunt apoi acoperite cu grâu. În fiecare colț al mesei se pune câte un cățel de usturoi, care, potrivit credințelor populare, apără oamenii de boli.

Apoi, în centrul mesei se așează ceea ce se numește kut’ja, un fel de terci dulce din grâu, cu semințe de susan, miere și uneori alune. Foate asemănătoare grâului fiert care se împarte la noi în Ajun dar și altora, prezente în multe colțuri ale lumii și probabil cu o rădăcină comună. Conform tradiției, prima lingură îi revine capului familiei.

8. Suedia: budinca de orez care prezice căsătoria

În Suedia, alături de lumânări și biscuiții cu ghimbir tradiționali, mai există o tradiție care adaugă un strop de suspans prânzului de Crăciun. Se numește Julgrot, o budincă de orez cremoasă, servită obligatoriu fierbinte.

Particularitatea ei constă într-o migdală întreagă ascunsă în interior. Conform credinței populare, cel care o găsește în farfurie va avea un an norocos în dragoste și chiar se va căsători până la finalul anului care stă să înceapă.

9. Slovacia: desertul aruncat pe tavan

În Slovacia și Ucraina, în timpul cinei din Ajun, are loc un ritual aparte legat de un preparat numit bobalky: un desert dens, tradițional, făcut din pâine, lapte și semințe de mac. Capul familiei ia o lingură din acest desert și o aruncă spre tavan. Dacă se lipește, se spune că familia va avea prosperitate în anul care vine.

10. Norvegia: capul de oaie ca preparat de sărbătoare

Dar surprizele în materie de mâncăruri de Crăciun sunt numeroase. În Novergia se practică așa numita smalahove, specifică doar anumitor regiuni. Este vorba despre un cap de oaie întreg, gătit în diferite feluri, uneori chiar afumat.

Se servește cu cartofi și piure de napi și este considerat o adevărată specialitate locală. Deși aspectul poate fi straniu, pentru mulți norvegieni este un simbol autentic al sărbătorilor și al bucătăriei rurale tradiționale.