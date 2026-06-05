Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a dispus verificări prin Corpul de control al ministrului după apariția unor informații potrivit cărora legume și fructe provenite din țări terțe ar fi fost comercializate pe piața românească drept produse autohtone.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, decizia a fost luată de vicepremierul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română.

Suspiciuni privind folosirea unor entități drept paravan

Ministerul susține că verificările vizează identificarea situațiilor în care cooperative agricole sau alte entități economice ar fi fost utilizate pentru a ascunde originea reală a unor produse horticole provenite din afara Uniunii Europene.

„Protejarea producătorilor români şi respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaşte originea reală a produselor pe care le achiziţionează reprezintă o prioritate. Nu vom tolera nicio practică prin care cooperative agricole sau alte entităţi să fie folosite ca paravan pentru introducerea pe piaţă a unor produse provenite din ţări terţe sub denumirea de produse româneşti”, a declarat Tanczos Barna.

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Ministrul interimar a precizat că a dispus Corpului de control să analizeze cu atenție toate informațiile primite pentru a identifica eventualele cooperative agricole sau firme care ar putea fi implicate în astfel de practici.

Posibile sancțiuni dacă suspiciunile se confirmă

Potrivit MADR, în cazul în care verificările vor confirma existența unor abateri, autoritățile vor aplica măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Oficialii ministerului subliniază că astfel de situații pot afecta atât producătorii români, cât și funcționarea corectă a pieței agroalimentare. În același timp, etichetarea incorectă a originii produselor poate induce în eroare consumatorii care aleg să cumpere produse locale.

„Am dispus Corpului de control să verifice cu maximă atenţie toate informaţiile primite, pentru identificarea tuturor cooperativelor agricole sau altor agenţi economici potenţial folosite ca paravan, iar acolo unde vor fi constatate abateri, se vor aplica măsurile prevăzute de lege”, a mai afirmat Tanczos Barna.

Impact asupra producătorilor și consumatorilor

Ministerul Agriculturii precizează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind utilizarea neconformă a unor forme asociative sau a altor structuri comerciale pentru mascarea originii reale a produselor agroalimentare.

Potrivit instituției, astfel de practici pot avea consecințe importante asupra producătorilor autohtoni, care se confruntă cu concurență neloială, dar și asupra încrederii consumatorilor în etichetele și informațiile afișate la vânzare.

Verificările dispuse de MADR sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă suspiciunile semnalate se confirmă și dacă au existat încălcări ale legislației privind comercializarea și etichetarea produselor agroalimentare.