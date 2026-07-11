Fructele de vară care pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale / Dr. Daciana Toma spune că sunt bogate în potasiu, antioxidanți și fibre / Iată ce poți mânca

11 iul. 2026, Nutriție
Fructele de vară care pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale / Dr. Daciana Toma spune că sunt bogate în potasiu, antioxidanți și fibre / Iată ce poți mânca
Colaj foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Pepenele verde, aliatul verii pentru sănătatea inimii
  2. Cireșele și vișinele, surse importante de antioxidanți
  3. Afinele, printre cele mai bune fructe pentru tensiunea arterială
  4. Căpșunile susțin sănătatea cardiovasculară
  5. Caisele și piersicile, bogate în potasiu
  6. Strugurii, benefici pentru circulația sângelui
  7. Ce fructe de vară sunt recomandate pentru hipertensiune
  8. Alte măsuri importante pentru controlul tensiunii arteriale

Hipertensiunea arterială afectează milioane de persoane și reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru bolile cardiovasculare (infarct miocardic, accident vascular cerebral, etc). Pe lângă tratamentul recomandat de medic și adoptarea unui stil de viață sănătos, anumite fructe de vară pot contribui la menținerea unei tensiuni arteriale normale datorită conținutului ridicat de potasiu, antioxidanți și fibre, a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

Pepenele verde, aliatul verii pentru sănătatea inimii

Pepenele verde este una dintre cele mai recomandate fructe pentru persoanele care se confruntă cu valori crescute ale tensiunii arteriale. “Bogat în apă, potasiu și citrulină, acesta poate susține relaxarea vaselor de sânge și îmbunătățirea circulației sanguine. În plus, consumul regulat de pepene contribuie la hidratarea organismului în perioadele caniculare”, explică dr. Daciana Toma.

Cireșele și vișinele, surse importante de antioxidanți

Cireșele și vișinele conțin antocianine, compuși antioxidanți care pot avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare. Aceste fructe pot ajuta la reducerea inflamației și la menținerea elasticității vaselor de sânge, a mai precizat medicul.

- articolul continuă mai jos -

Afinele, printre cele mai bune fructe pentru tensiunea arterială

Afinele sunt recunoscute pentru conținutul ridicat de flavonoide, substanțe care contribuie la protejarea sistemului cardiovascular. Studiile au arătat că un consum regulat de afine poate susține funcționarea optimă a vaselor de sânge și poate contribui la controlul tensiunii arteriale.

Căpșunile susțin sănătatea cardiovasculară

Căpșunile sunt bogate în vitamina C, fibre și antioxidanți. “Aceste fructe de sezon pot contribui la reducerea stresului oxidativ și la menținerea sănătății endoteliului vascular, un factor important pentru reglarea tensiunii arteriale”, spune dr. Daciana Toma.

Caisele și piersicile, bogate în potasiu

Caisele și piersicile se numără printre fructele de vară cu un aport semnificativ de potasiu, mineral esențial pentru echilibrul tensiunii arteriale. Potrivit dr. Daciana Toma, potasiul ajută organismul să elimine excesul de sodiu și susține buna funcționare a sistemului cardiovascular.

Strugurii, benefici pentru circulația sângelui

Strugurii conțin polifenoli și resveratrol, compuși asociați cu protecția inimii și a vaselor de sânge. Consumați cu moderație, aceștia pot face parte dintr-o dietă echilibrată destinată persoanelor care urmăresc menținerea unei tensiuni arteriale normale.

Ce fructe de vară sunt recomandate pentru hipertensiune

“Pentru persoanele care doresc să reducă sau să controleze tensiunea arterială, specialiștii recomandă consumul regulat de:

  • Pepene verde;
  • Afine;
  • Căpșuni;
  • Cireșe și vișine;
  • Caise;
  • Piersici și nectarine.

Toate aceste fructe oferă combinația ideală de potasiu, fibre, antioxidanți și apă, nutrienți esențiali pentru sănătatea cardiovasculară”, recomandă medicul.

Alte măsuri importante pentru controlul tensiunii arteriale

Pe lângă consumul de fructe benefice pentru inimă, medicii recomandă reducerea cantității de sare din alimentație, menținerea unei greutăți corporale sănătoase, activitate fizică regulată și evitarea fumatului. Adoptarea unei diete bogate în fructe și legume poate avea un impact semnificativ asupra valorilor tensiunii arteriale pe termen lung.

Toate aceste recomandări aduc beneficia pentru sănătate, dar nu înlocuiesc tratamentul medicamentos recomandat de medici și nu presupun că vizitele la medic nu ar mai fi necesare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
10 iul.
Pepene roșu sau galben? Dr. Sorina Ispas spune care este cea mai bună alegere pentru persoanele cu diabet de tip 2
Pepene roșu sau galben? Dr. Sorina Ispas spune care este cea mai bună alegere pentru persoanele cu diabet de tip 2
Nutriție
10 iul.
Premieră la UMF Timișoara. Primul master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului obezității
Premieră la UMF Timișoara. Primul master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului obezității
Nutriție
10 iul.
Vitamina B12 și cancerul: când este necesară suplimentarea și ce spun studiile/ Dr. Irina Mateieș recomandă o dietă care să includă carne, pește, ouă și lactate
Vitamina B12 și cancerul: când este necesară suplimentarea și ce spun studiile/ Dr. Irina Mateieș recomandă o dietă care să includă carne, pește, ouă și lactate
Nutriție
10 iul.
Cât de sănătoase sunt suplimentele cu colagen? Chiar întineresc pielea? Ce spune știința și ce este doar marketing / Explicația nutriționistului Tania Fântână
Cât de sănătoase sunt suplimentele cu colagen? Chiar întineresc pielea? Ce spune știința și ce este doar marketing / Explicația nutriționistului Tania Fântână
Nutriție
09 iul.
Expert în longevitate: „Mulți cred că își încep ziua bine, dar micul lor dejun nu este sănătos. Și mai rău este că li-l dau și copiilor”
Expert în longevitate: „Mulți cred că își încep ziua bine, dar micul lor dejun nu este sănătos. Și mai rău este că li-l dau și copiilor”

Cele mai noi articole

VIDEO | Păstârnac, busuioc și brânză cu mucegai în deserturi? Alexandra Beatrice, Pastry Chef, dezvăluie cele mai neașteptate ingrediente pe care le folosește în prăjituri
VIDEO | Păstârnac, busuioc și brânză cu mucegai în deserturi? Alexandra Beatrice, Pastry Chef, dezvăluie cele mai neașteptate ingrediente pe care le folosește în prăjituri
Legenda din pahar: Cum a ajuns mojito unul dintre cele mai iubite cocktailuri din lume
Legenda din pahar: Cum a ajuns mojito unul dintre cele mai iubite cocktailuri din lume
Specialist: Legarea roșiilor de araci poate aduce o recoltă cu până la 75% mai bogată / De ce contează să ridici plantele de pe pământ
Specialist: Legarea roșiilor de araci poate aduce o recoltă cu până la 75% mai bogată / De ce contează să ridici plantele de pe pământ
VIDEO | Ce este Acala, băutura fermentată pe bază de ceai care câștigă teren în fine dining și intră în restaurantele cu stele Michelin / „Nu încercăm să înlocuim vinul, ci oferim o experiență diferită”
VIDEO | Ce este Acala, băutura fermentată pe bază de ceai care câștigă teren în fine dining și intră în restaurantele cu stele Michelin / „Nu încercăm să înlocuim vinul, ci oferim o experiență diferită”
Modificări pregătite pentru Legea vânătorii. Ministerul Mediului propune sancțiuni pentru administratorii fondurilor unde au avut loc tragedii
Modificări pregătite pentru Legea vânătorii. Ministerul Mediului propune sancțiuni pentru administratorii fondurilor unde au avut loc tragedii