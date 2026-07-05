Mulți grădinari aleg locul în care plantează castraveții fără să țină cont de plantele din jur. Specialiștii în grădinărit atrag însă atenția că asocierea greșită a culturilor poate favoriza apariția bolilor, atragerea dăunătorilor și o dezvoltare mai slabă a plantelor, notează Mediafax.

Pe de altă parte, alegerea unor „vecini” potriviți poate contribui la o recoltă mai bogată și mai sănătoasă.

Castraveții se dezvoltă bine în apropierea unor plante care îi protejează de dăunători sau îmbunătățesc calitatea solului. Printre cele mai recomandate se numără plantele din familia cepei, precum usturoiul, ceapa și prazul. Mirosul acestora ajută la îndepărtarea unor insecte dăunătoare.

Și leguminoasele, precum fasolea și mazărea, sunt considerate aliați buni ai castraveților, deoarece îmbogățesc solul cu azot, un nutrient important pentru dezvoltarea culturii.

În apropierea castraveților pot fi cultivate și conopida, broccoli, varza albă sau varza de Bruxelles. Aceste plante au sisteme radiculare diferite și nu concurează cu castraveții pentru nutrienți. De asemenea, salata contribuie la păstrarea umidității în sol prin frunzișul său bogat.

Plante aromatice și flori care îi protejează

Mai multe plante aromatice pot avea un efect benefic asupra culturii de castraveți. Pătrunjelul, coriandrul, feniculul, chimenul și cimbrul pot ține la distanță o parte dintre dăunători.

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Mărarul este apreciat pentru efectul pozitiv asupra creșterii castraveților, iar busuiocul poate reduce riscul apariției făinării, una dintre cele mai frecvente boli ale acestei culturi.

Și florile pot avea un rol important în grădină. Borago, cunoscută și ca „iarba castraveților”, atrage insectele polenizatoare, în timp ce florile de catifea și gălbenelele contribuie la combaterea unor dăunători din sol.

Ce plante nu ar trebui cultivate lângă castraveți

Una dintre cele mai frecvente greșeli este plantarea castraveților lângă dovlecei sau dovleci. Toate aceste plante fac parte din aceeași familie și sunt vulnerabile la aceleași boli și dăunători, ceea ce poate favoriza răspândirea rapidă a infecțiilor în întreaga cultură.

De asemenea, grădinarii sunt sfătuiți să evite cultivarea castraveților în imediata apropiere a roșiilor, ridichilor și ridichilor de lună, deoarece această asociere nu este considerată favorabilă pentru dezvoltarea plantelor.

Planificarea atentă a culturilor și alegerea plantelor compatibile reprezintă una dintre cele mai simple metode prin care grădinarii pot reduce riscul de boli și pot obține o recoltă mai bogată.