Mulți consumatori evită bananele verzi, convinși că nu sunt suficient de coapte sau că nu pot fi consumate. Specialiștii spun însă că, în multe cazuri, acestea sunt perfect comestibile și pot oferi chiar unele beneficii pe care bananele bine coapte nu le mai au.

Experții citați de Fox News explică faptul că unele banane rămân verzi din cauza modului în care au fost recoltate sau depozitate, însă culoarea nu înseamnă automat că fructul este alterat. Potrivit lui Jonathan Crane, fost specialist în culturi tropicale la University of Florida Tropical Research and Education Center, una dintre cauze este recoltarea prea timpurie. „Dacă bananele sunt recoltate înainte de maturitate, nu vor ajunge niciodată să dezvolte complet aroma și textura caracteristice”, explică specialistul.

Un alt motiv îl reprezintă temperaturile prea scăzute din timpul transportului sau depozitării. Expunerea la frig poate provoca ceea ce specialiștii numesc „leziune prin răcire”, un fenomen care blochează procesul normal de coacere și face ca fructele să rămână verzi sau verde-gălbui, chiar și după mai multe zile.

Bananele verzi conțin mai mult amidon rezistent

Din punct de vedere nutrițional, bananele verzi și cele coapte oferă aceleași vitamine și minerale importante, precum potasiu, vitamina B6 și vitamina C. Diferența apare la tipul de carbohidrați pe care îi conțin. Lauren Manaker, dietetician autorizat, explică faptul că bananele verzi sunt mai bogate în amidon rezistent, un tip de carbohidrat care se comportă asemănător fibrelor alimentare și este digerat mai lent de organism. Din acest motiv, ele sunt mai puțin dulci și au un impact mai redus asupra glicemiei.

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Pe măsură ce banana se coace, o mare parte din acest amidon este transformat în zaharuri naturale. „De aceea bananele coapte sunt mai dulci, mai moi și mai ușor de digerat pentru multe persoane”, spune Lauren Manaker.

Potrivit specialiștilor, ambele variante sunt sănătoase. Depinde doar de nevoile fiecărei persoane. „Dacă urmăriți controlul glicemiei sau doriți un aport mai mare de amidon rezistent, o banană mai verde poate fi alegerea potrivită. Dacă preferați un fruct mai dulce și mai ușor de digerat, este mai indicată o banană bine coaptă”, explică dieteticianul Lauren Manaker.

Contextul alimentației este mai important

Experții recomandă ca alegerea dintre o banană verde și una coaptă să fie făcută în funcție de preferințele personale și de obiectivele alimentare, nu doar după aspect. De asemenea, cercetările arată că amidonul rezistent din bananele verzi poate susține sănătatea digestivă și controlul glicemiei, însă este nevoie de o alimentație echilibrată în ansamblu pentru ca aceste beneficii să fie semnificative.