VIDEO | De ce apar cariile și bolile gingiilor / Dr. Mariana Cărămidă: „Alimentele cu un conținut crescut de zahăr fermentează în contact cu bacteriile din cavitatea bucală. Această fermentație produce aciditate, iar aciditatea este cea care demineralizează dinții”

29 iun. 2026, Fântâna de sănătate
FOTO: Colaj G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Alimentația joacă un rol important în sănătatea orală, însă nu în același mod pentru toate afecțiunile dentare. Medicul primar parodontolog Mariana Cărămidă a fost invitat la podcastul Fântâna de sănătate, realizat la G4Food de nutriționistul Tania Fântână. Potrivit medicului, mecanismele prin care apar cariile sunt diferite de cele care favorizează bolile gingivale și parodontale.

„Influența alimentației este diferită când vorbim de cariile dentare, respectiv de boala parodontală sau de inflamația gingivală și parodontală. Dacă ne referim la carii, ne preocupă mai mult consistența alimentelor și forma în care le consumăm, consumul de zahăr și aciditatea. În schimb, dacă vorbim de boala parodontală, ne interesează mai mult principiile alimentare și nutrienții pe care îi aduc aceste alimente”, explică medicul.

Cum se formează cariile

Specialista arată că apariția cariilor începe prin pierderea mineralelor din smalțul dentar.

„Cariile dentare se formează atunci când de pe suprafața dinților încep să se piardă minerale. Inițial apare demineralizarea, considerată o carie incipientă. Dacă procesul continuă, se formează cavități în dinte, adică apare caria propriu-zisă, care este ireversibilă și necesită tratament”, spune dr. Mariana Cărămidă.

În acest proces, un rol important îl au alimentele bogate în zahăr. „Alimentele cu un conținut crescut de zahăr fermentează în contact cu bacteriile din cavitatea bucală. Această fermentație produce aciditate, iar aciditatea este cea care demineralizează dinții”, explică medicul.

- articolul continuă mai jos -

De ce băuturile acidulate sunt printre cele mai nocive

Pe lângă dulciuri, și alimentele sau băuturile acide pot favoriza deteriorarea smalțului. „Nu doar alimentele care conțin zahăr și sunt lipicioase generează acest efect, ci și alimentele care sunt acide. Din acest motiv, băuturile acidulate, care sunt și acide, dar conțin și zahăr, au un efect dramatic asupra apariției cariilor”, avertizează specialistul.

Dacă în cazul cariilor contează mai ales ceea ce intră în contact direct cu dinții, în cazul gingivitei și parodontitei mecanismul este diferit.

„Parodontita și gingivita reprezintă, de fapt, o inflamație cronică. Aici ne interesează ce se procesează în organismul nostru, ce nutrienți aduc alimentele și ce poate favoriza sau, dimpotrivă, reduce inflamația din întregul organism”, explică dr. Mariana Cărămidă.

Medicul subliniază că sănătatea orală depinde atât de o alimentație echilibrată, cât și de o igienă dentară corectă, periajul regulat și controalele periodice la medicul stomatolog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Fântâna de sănătate
28 iun.
VIDEO | Ce să mănânci pentru dinți și gingii sănătoase / Dr. Mariana Cărămidă: „Alimentele care au o consistență mai crescută ne ajută, prin efectul mecanic, să curățăm suprafața dinților atunci când mestecăm”
VIDEO | Ce să mănânci pentru dinți și gingii sănătoase / Dr. Mariana Cărămidă: „Alimentele care au o consistență mai crescută ne ajută, prin efectul mecanic, să curățăm suprafața dinților atunci când mestecăm”
Articole / Reportaje
28 iun.
FOTO – VIDEO | Gusturi, tradiții și spiritualitate din Sri Lanka, în centrul Timișoarei / Sute de singalezi au sărbătorit Poson Poya
FOTO – VIDEO | Gusturi, tradiții și spiritualitate din Sri Lanka, în centrul Timișoarei / Sute de singalezi au sărbătorit Poson Poya
Călătorii Culinare
28 iun.
VIDEO | Carne de vită premium din Spania. Adrian Doboș (El Chuleton): Alimentația animalului e importantă. Spaniolii cresc vitele pentru carne. E mare diferență față de ce facem noi
VIDEO | Carne de vită premium din Spania. Adrian Doboș (El Chuleton): Alimentația animalului e importantă. Spaniolii cresc vitele pentru carne. E mare diferență față de ce facem noi
Articole / Reportaje
28 iun.
VIDEO | O mică grădină acasă? Iată cum să cultivi în bucătărie sau pe balcon propriile plante aromatice
VIDEO | O mică grădină acasă? Iată cum să cultivi în bucătărie sau pe balcon propriile plante aromatice
Video
28 iun.
INTERVIU VIDEO | Un român a inventat pralinele din roșii! Ștefan Soare, bucătar Băcănia Veche: „La interior este o namelaka făcută din roșii coapte. Din 6 kg de roșii am obținut doar 2 kg de sos super concentrat. Apoi am combinat cu ciocolată albă Callebaut”
INTERVIU VIDEO | Un român a inventat pralinele din roșii! Ștefan Soare, bucătar Băcănia Veche: „La interior este o namelaka făcută din roșii coapte. Din 6 kg de roșii am obținut doar 2 kg de sos super concentrat. Apoi am combinat cu ciocolată albă Callebaut”

Cele mai noi articole

Unt contrafăcut, retras din magazinele din Bulgaria / Peste șase tone de produs făcut din uleiuri vegetale și untură au fost confiscate
Unt contrafăcut, retras din magazinele din Bulgaria / Peste șase tone de produs făcut din uleiuri vegetale și untură au fost confiscate
Premierul Belgiei, despre lupta cu obezitatea: „A fost o chestiune de viață și de moarte” / A slăbit 58 de kilograme și a renunțat complet la alcool
Premierul Belgiei, despre lupta cu obezitatea: „A fost o chestiune de viață și de moarte” / A slăbit 58 de kilograme și a renunțat complet la alcool
Produsele animale s-au scumpit cu peste 12%/ Cele mai mari creșteri sunt la carnea de ovine +34,6% și ouăle de găină +24%
Produsele animale s-au scumpit cu peste 12%/ Cele mai mari creșteri sunt la carnea de ovine +34,6% și ouăle de găină +24%
Un motiv în plus pentru a vizita Sovata: stațiunea a devenit și o „Mecca” a gurmanzilor / De la gulaș și pălincă la supă rece de piersici și înghețată în kürtős / Ghid printre restaurante, deserturi și preparate locale
Un motiv în plus pentru a vizita Sovata: stațiunea a devenit și o „Mecca” a gurmanzilor / De la gulaș și pălincă la supă rece de piersici și înghețată în kürtős / Ghid printre restaurante, deserturi și preparate locale
INTERVIU | Legătura din creier și alimentație, una dintre cele mai solide din neurologia preventivă/ Dr. Sandra Munteanu: „Dieta mediteraneeană susține performanțele cognitive și poate preveni declinul memoriei”
INTERVIU | Legătura din creier și alimentație, una dintre cele mai solide din neurologia preventivă/ Dr. Sandra Munteanu: „Dieta mediteraneeană susține performanțele cognitive și poate preveni declinul memoriei”