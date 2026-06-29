Alimentația joacă un rol important în sănătatea orală, însă nu în același mod pentru toate afecțiunile dentare. Medicul primar parodontolog Mariana Cărămidă a fost invitat la podcastul Fântâna de sănătate, realizat la G4Food de nutriționistul Tania Fântână. Potrivit medicului, mecanismele prin care apar cariile sunt diferite de cele care favorizează bolile gingivale și parodontale.

„Influența alimentației este diferită când vorbim de cariile dentare, respectiv de boala parodontală sau de inflamația gingivală și parodontală. Dacă ne referim la carii, ne preocupă mai mult consistența alimentelor și forma în care le consumăm, consumul de zahăr și aciditatea. În schimb, dacă vorbim de boala parodontală, ne interesează mai mult principiile alimentare și nutrienții pe care îi aduc aceste alimente”, explică medicul.

Cum se formează cariile

Specialista arată că apariția cariilor începe prin pierderea mineralelor din smalțul dentar.

„Cariile dentare se formează atunci când de pe suprafața dinților încep să se piardă minerale. Inițial apare demineralizarea, considerată o carie incipientă. Dacă procesul continuă, se formează cavități în dinte, adică apare caria propriu-zisă, care este ireversibilă și necesită tratament”, spune dr. Mariana Cărămidă.

În acest proces, un rol important îl au alimentele bogate în zahăr. „Alimentele cu un conținut crescut de zahăr fermentează în contact cu bacteriile din cavitatea bucală. Această fermentație produce aciditate, iar aciditatea este cea care demineralizează dinții”, explică medicul.

- articolul continuă mai jos -

De ce băuturile acidulate sunt printre cele mai nocive

Pe lângă dulciuri, și alimentele sau băuturile acide pot favoriza deteriorarea smalțului. „Nu doar alimentele care conțin zahăr și sunt lipicioase generează acest efect, ci și alimentele care sunt acide. Din acest motiv, băuturile acidulate, care sunt și acide, dar conțin și zahăr, au un efect dramatic asupra apariției cariilor”, avertizează specialistul.

Dacă în cazul cariilor contează mai ales ceea ce intră în contact direct cu dinții, în cazul gingivitei și parodontitei mecanismul este diferit.

„Parodontita și gingivita reprezintă, de fapt, o inflamație cronică. Aici ne interesează ce se procesează în organismul nostru, ce nutrienți aduc alimentele și ce poate favoriza sau, dimpotrivă, reduce inflamația din întregul organism”, explică dr. Mariana Cărămidă.

Medicul subliniază că sănătatea orală depinde atât de o alimentație echilibrată, cât și de o igienă dentară corectă, periajul regulat și controalele periodice la medicul stomatolog.