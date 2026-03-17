17 mart. 2026, Agribusiness
Daniel Buda a solicitat Comisarului european Olivér Várhelyi o derogare pentru fermierii din sectorul ovin, ca să poată exporta pe piața unică/ „Nu putem lăsa fermierii români singuri într-o astfel de criză”
Sursa foto: Daniel Buda (Facebook)

Situația fermierilor din sectorul ovin si caprin este într-un blocaj total și nu mai este mult până când întregul sector să fie paralizat. După ce fermierii i-au lăsat un memoriu premierului Bolojan, in urmă cu o zi, astăzi, cazul acestora a ajuns in atenția Comisiei Europene.

Astfel, europarlamentarul Daniel Buda a cerut astăzi, intervenția urgentă a Comisiei Europene în cazul fermierilor din sectorul ovin și caprin din România.

Daniel Buda: „Am transmis o solicitare oficială către comisarul european responsabil pentru bunăstarea animalelor”

„În această dimineață, am transmis o solicitare oficială către comisarul european responsabil pentru bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, privind situația critică în care se află fermierii români din sectorul ovin și caprin.

România este unul dintre cei mai mari exportatori de ovine din Europa, iar aproximativ 70% din exporturi merg către piețele din Orientul Mijlociu. Astăzi însă, din cauza conflictului din regiune, aceste exporturi sunt grav afectate.

În același timp, fermierii nu își pot redirecționa animalele către piața europeană, din cauza restricțiilor sanitar-veterinare legate de pesta micilor rumegătoare. Practic, animalele rămân în ferme, iar costurile cresc zilnic, fără posibilitatea de a valorifica producția.

Fermierii români sunt prinși într-un dublu blocaj.

România se numără printre cei mai importanți exportatori de ovine din Europa

Am solicitat acordarea urgentă a unei derogări temporare care să permită reluarea controlată a exporturilor în piața unică, dar și identificarea unor soluții pentru redeschiderea rutelor comerciale către partenerii tradiționali din Orientul Mijlociu. Nu putem lăsa fermierii români singuri într-o astfel de criz”, a susținut europarlamentarul.

Acesta i-a amintit comisarului European că România se numără printre cei mai importanți exportatori de ovine din Europa, iar annual sunt exportate între 2 și 3 milioane de animale, dintre care 0% sunt destinate statelor arabe. Daniel Buda a susținut că toate aceste date arată că nu este vorba de o piață marginală, ci de un pilon important al intre gului sector.

 

 

