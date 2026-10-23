Danemarca închide definitiv fermele de nurci / Fostul lider mondial renunță la o industrie care a produs milioane de blănuri

23 oct. 2026, Agribusiness
Danemarca închide definitiv fermele de nurci / Fostul lider mondial renunță la o industrie care a produs milioane de blănuri
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Cuprins
  1. Doar șapte ferme mai funcționau în 2026
  2. Guvernul invocă bunăstarea animalelor
  3. O industrie care a dominat piața mondială

Danemarca va pune capăt definitiv creșterii nurcilor, după decenii în care a dominat piața mondială a blănurilor. Guvernul de la Copenhaga a anunțat că nu va solicita nicio derogare de la viitoarea interdicție europeană. Interdicția privind creșterea nurcilor în Uniunea Europeană va intra în vigoare la 7 august 2027. „Danemarca nu va solicita o derogare pentru a permite crescătoriilor daneze de nurci să continue să funcționeze”, a transmis Ministerul danez al Agriculturii.

Noua regulă europeană prevede o perioadă de tranziție de doi ani. Fermele vor putea funcționa până la 7 august 2029, pentru ca proprietarii să își poată închide treptat afacerile.

Decizia marchează sfârșitul unei industrii care a avut mult timp un rol important în economia agricolă daneză. Înainte de 2020, Danemarca era principalul exportator mondial de blănuri de nurcă. Produsele erau destinate în special industriei modei și segmentului de lux.

Doar șapte ferme mai funcționau în 2026

Sectorul s-a prăbușit însă după pandemia de COVID-19. În noiembrie 2020, guvernul danez a ordonat sacrificarea a aproximativ 15 milioane de nurci. Măsura a fost luată după apariția temerilor privind posibile mutații ale virusului SARS-CoV-2 la animale.

Interdicția temporară privind creșterea nurcilor a fost ridicată la 1 ianuarie 2023. Unele ferme și-au reluat ulterior activitatea, dar sectorul nu și-a mai revenit la nivelurile anterioare. În august 2026, în Danemarca mai funcționau doar șapte ferme de nurci.

Guvernul invocă bunăstarea animalelor

Ministrul danez al Agriculturii, Christian Rabjerg Madsen, spune că vechimea unei industrii nu este suficientă pentru a justifica menținerea ei. „O activitate economică nu ar trebui să continue pur și simplu pentru că există de mult timp. Trebuie să aibă sens și pentru societate, pentru economie și pentru animale”, a declarat acesta.

Ministrul a mai precizat că guvernul a ales să acorde prioritate bunăstării animalelor.

O industrie care a dominat piața mondială

Timp de ani buni, Danemarca a fost unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru producția de blănuri de nurcă. Înaintea sacrificărilor masive din 2020, milioane de animale erau crescute anual pentru piețele internaționale. Decizia de a nu cere o derogare transformă însă interdicția europeană într-un punct final pentru această industrie.

După 7 august 2029, creșterea nurcilor în Danemarca ar urma să înceteze complet.

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