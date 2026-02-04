Căpșunile sunt printre cele mai iubite fructe ale sezonului ce se apropie, apreciate pentru aromă, prospețime și versatilitate. În același timp, ele se află constant pe lista produselor cu cel mai mare risc de contaminare cu pesticide, arată cope.es. Specialiștii atrag atenția că modul în care sunt spălate face diferența între un fruct sigur și unul cu potențial risc pentru sănătate.

Februarie marchează debutul sezonului de căpșuni în Spania, unul dintre cei mai mari producători europeni. Fructele ajung rapid pe piețele și rafturile supermarketurilor și sunt consumate frecvent, inclusiv de copii, datorită gustului dulce și faptului că nu necesită preparare.

Căpșunile sunt recunoscute pentru conținutul ridicat de vitamina C, un antioxidant esențial pentru susținerea sistemului imunitar și protecția celulelor împotriva stresului oxidativ. Ele furnizează și fibre alimentare, importante pentru digestie, dar și compuși bioactivi care contribuie la reducerea inflamației și la scăderea riscului de boli cronice.

Avantaje ale consumului de căpșuni

Un alt avantaj major este aportul caloric scăzut. Fiind alcătuite în mare parte din apă, căpșunile oferă sațietate fără un surplus energetic, motiv pentru care sunt frecvent incluse în dietele echilibrate și în planurile de control al greutății. Consumul regulat este asociat și cu beneficii cardiovasculare, prin reglarea tensiunii arteriale și reducerea colesterolului LDL.

Totuși, în ciuda acestor calități, căpșunile apar an de an în raportul „Dirty Dozen”, realizat de Grupul de Lucru pentru Mediu din SUA. Lista evidențiază fructele și legumele cu cel mai mare nivel de reziduuri de pesticide. Coaja subțire și modul de cultivare intensă le fac mai vulnerabile la acumularea substanțelor chimice.

Pentru a preveni pierderile din cultură, fermierii folosesc uneori pesticide, iar expunerea repetată, chiar și în doze mici, poate avea efecte negative asupra sănătății pe termen lung. Din acest motiv, metodele corecte de spălare devin esențiale.

Spălarea sub jet, insuficientă

Changmou Xu, expert în procesarea alimentelor și profesor la Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign, explică faptul că simpla clătire sub jet de apă nu este suficientă. „Cel mai bun mod de a spăla căpșunile este să le înmuiați în apă curată timp de câteva minute și, dacă doriți, să adăugați o cantitate mică de oțet alb sau bicarbonat de sodiu”, recomandă specialistul.

Potrivit acestuia, oțetul alb este sigur pentru consum, ușor de utilizat și are proprietăți antibacteriene. Procedura presupune amestecarea a aproximativ o jumătate de cană de oțet alb cu apă și înmuierea căpșunilor timp de câteva minute. Soluția ajută la îndepărtarea bacteriilor și a unei părți din reziduurile chimice de pe suprafața fructelor.

O alternativă eficientă este bicarbonatul de sodiu. Xu recomandă dizolvarea câtorva lingurițe într-un vas cu apă suficient pentru a acoperi căpșunile. Soluția ușor alcalină contribuie la neutralizarea reziduurilor acide ale pesticidelor.

Indiferent de metoda aleasă, clătirea finală cu apă curată este esențială pentru a elimina orice gust rezidual și pentru a asigura o igienă corectă.

Momentul spălării, important

Momentul spălării este la fel de important ca metoda. Expertul avertizează că căpșunile ar trebui spălate doar înainte de consum. „Sunt foarte perisabile și pot dezvolta rapid mucegai, mai ales când sunt ude”, explică Xu. După spălare, fructele trebuie uscate temeinic pentru a preveni acumularea de umiditate și accelerarea alterării.

Respectarea acestor pași simpli permite consumul căpșunilor în siguranță, fără a renunța la beneficiile lor nutritive și la gustul care le face atât de populare în fiecare sezon.