UE actualizează lista țărilor terțe autorizate să exporte produse animale / Noi reguli privind utilizarea antimicrobienelor

12 mai 2026, Articole / Reportaje
Comisia Europeană a anunțat actualizarea listei țărilor terțe autorizate să exporte către Uniunea Europeană animale de la care se obțin produse alimentare și produse de origine animală. Măsura face parte din strategia UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene, potrivit Agerpres.

Comisia Europeană a salutat votul de marți al statelor membre privind o listă actualizată a țărilor terțe autorizate să exporte către Uniunea Europeană animale de la care se obțin produse alimentare și produse de origine animală, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Anunțul vine într-un moment în care UE își intensifică lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene, prin actualizarea listei țărilor autorizate să exporte în UE astfel de produse.

Țările incluse pe listă trebuie să respecte regulile UE

Potrivit Comisiei Europene, țările incluse pe listă și-au demonstrat conformitatea cu restricțiile UE privind utilizarea antimicrobienelor la animalele de la care se obțin produse alimentare.

Comisia a precizat că a realizat o evaluare a conformității și a garanțiilor oferite de aceste state, evaluare care a stat la baza actualizării listei.

În conformitate cu normele europene, utilizarea antimicrobienelor la animale în scopuri de creștere sau de randament nu este permisă.

De asemenea, animalele nu pot fi tratate cu antimicrobiene rezervate pentru tratarea infecțiilor la oameni.

Noile reguli vor intra în vigoare din septembrie 2026

Lista țărilor terțe care respectă cerințele UE și care pot exporta către Uniunea Europeană animale de la care se obțin produse alimentare va fi adoptată oficial în zilele următoare.

Executivul comunitar a precizat că noile norme privind importurile se vor aplica începând cu 3 septembrie 2026.

Rezistența la antimicrobiene, considerată o amenințare majoră

„Rezistenţa la antimicrobiene este una dintre cele mai mari ameninţări la adresa sănătăţii publice din epoca noastră. Prin asigurarea unei utilizări prudente a antimicrobienelor la animale, UE protejează sănătatea cetăţenilor săi”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

