Happy Gluten Free, cel mai mare târg din România dedicat persoanelor cu boală celiacă și sensibilitate la gluten, revine cu cea de-a VII-a ediție pe 17 mai 2026, la Hotel Caro din București. Evenimentul organizat de Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten (ARIG) va reuni expozanți din opt județe ale țării și va include degustări, ateliere, seminarii și activități pentru întreaga familie.

Evenimentul va avea loc pe 17 mai 2026, începând cu ora 10:00, la Hotel Caro din București.

Ediția din acest an marchează cea mai amplă reprezentare regională din istoria evenimentului. Expozanții vor veni din Sibiu, Maramureș, Târgu Mureș, Bacău, Satu Mare, Covasna, Prahova și Cluj, alături de București.

Organizatorii spun că această extindere reflectă creșterea pieței produselor fără gluten din România și interesul tot mai mare pentru soluții alimentare sigure pentru persoanele diagnosticate cu boală celiacă.

Mai mult decât un târg: degustări, seminarii și activități pentru copii

Ca în fiecare an, evenimentul va include mai mult decât o zonă de cumpărături.

Vizitatorii vor avea acces la degustări de produse fără gluten, seminarii de nutriție dedicate dietei fără gluten, lansări de carte și ateliere pentru copii.

Program:

11:00 – 11:30 Deschidere oficială cu Angela Stănescu (ARIG) şi Loredana Samoilă (Kaufland Romania)

11:30 – 12:00 Lansare aplicaţie mobilă ARIG

12:00 – 15:00 Animaţie şi distracţie cu Andrada Pascu şi Cristian Rus

12:30 – 13:00 Lansare de carte cu Nicoleta Lupu

13:30 – 15:00 Seminar de nutriţie cu nutritionist-dietetician Maria Varga

15:30 – 16:00 Atelier DaVinci cu Lavinia Şandru

Happy Gluten Free este organizat anual în jurul datei de 16 mai, când este marcată Ziua Internațională pentru Conștientizarea Bolii Celiace.

De ce este important accesul la produse fără gluten

Pentru persoanele cu boală celiacă, alimentația fără gluten reprezintă o necesitate medicală, nu o alegere de lifestyle.

Consumul accidental de gluten poate provoca leziuni intestinale și complicații pe termen lung, iar accesul la produse sigure și corect etichetate rămâne o provocare pentru multe persoane din România.

„Fiecare ediție Happy Gluten Free este o dovadă că viața fără gluten poate fi gustoasă, variată și plină de bucurie. Suntem mândri că, la a VII-a ediție, putem aduce în fața comunității noastre producători și antreprenori din întreaga țară – oameni care înțeleg ce înseamnă să trăiești cu boală celiacă și care au ales să construiască soluții”, au transmis reprezentanții ARIG.