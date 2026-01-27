Producătorii francezi de coniac intenţionează să plătească pentru smulgerea viţei de vie din rădăcină, în ideea de a reduce producţia şi a răspunde astfel la scăderea cererii pentru această băutură alcoolică de lux, din cauza tarifelor vamale, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Coniacul a fost una dintre principalele victime ale recentelor tensiuni comerciale dintre Uniunea Europeană, Statele Unite şi China. O anchetă antidumping a afectat şi vânzările de coniac în China, iar Statele Unite au introdus tarife comerciale inclusiv la mărfurile importate din Europa.

Principala asociaţie a viticultorilor de coniac din Franţa (UGVC) va plăti membrilor săi 6.000 de euro pentru fiecare hectar de vie distrus, pe lângă cei 4.000 de euro deja oferiţi de Ministerul Agriculturii din Franţa, a declarat marţi şeful UGVC. “Trebuie să realiniem volumul producţiei cu cererea”, a declarat şeful UGVC, Anthony Brun.

Organizația estimează că volumul total de coniac vândut a scăzut cu peste o treime în ultimii trei ani, până la aproximativ 140 de milioane de sticle în 2025.

Anthony Brun a declarat că va împrumuta bani pe o perioadă de 10 ani pentru a finanţa ajutoarele. El a refuzat să estimeze câte hectare de viţă de vie vor fi distruse.

Recentele acorduri comerciale dintre UE şi Mercosur, precum şi cel dintre UE şi India, ar putea deschide noi pieţe pentru coniac, dar va fi nevoie de mai mulţi ani pentru a construi o cerere durabilă, a spus Brun, adăugând că India pare să ofere un potenţial semnificativ pentru sectorul coniacului.