Primăvara aduce, pentru mulți oameni, dorința de a mânca mai multe legume crude. Salatele, ceapa verde, ridichile sau spanacul apar mai des în farfurie, iar schimbarea pare un pas firesc spre o alimentație mai sănătoasă. Nutriționistul Tania Fântână atrage însă atenția că această schimbare vine și cu câteva riscuri care trebuie gestionate corect.

„A mânca mai multe legume nu înseamnă automat a mânca mai sigur”, spune nutriționistul. Potrivit acesteia, legumele de primăvară cresc rapid, sunt fragile și ajung de cele mai multe ori pe masă în stare crudă. În plus, multe provin din culturi intensive sau din solarii, deoarece temperaturile din exterior nu sunt încă potrivite pentru toate culturile.

Aceste condiții pot crește riscul de reziduuri de pesticide, bacterii precum E. coli sau Salmonella și paraziți microscopici, mai ales în cazul verdețurilor care cresc aproape de sol. Problema nu ține neapărat de legume în sine, ci de modul în care acestea ajung din sol în farfurie.

Spălarea simplă sub jet de apă ajută, dar nu elimină toate tipurile de reziduuri. Nutriționistul recomandă o spălare în mai multe etape: clătirea sub jet de apă rece, urmată de o înmuiere de aproximativ 10-15 minute și apoi o nouă clătire. O soluție cu bicarbonat de sodiu, aproximativ o lingură la un litru de apă, poate reduce o parte dintre reziduurile de pe suprafață. Oțetul sau zeama de lămâie pot ajuta în special la reducerea bacteriilor, însă nu neutralizează pesticidele sistemice.

În cazul salatei, verzei sau cepei verzi este utilă și îndepărtarea frunzelor exterioare, acolo unde se acumulează adesea cele mai multe reziduuri.

Verdețurile prezintă și un risc microbiologic mai mare deoarece cresc aproape de sol. De aceea este recomandată spălarea individuală a frunzelor, nu a întregului buchet deodată, precum și o clătire energică sub jet de apă. De asemenea, legumele nu ar trebui consumate direct din pungi etichetate „gata spălate”, deoarece acest lucru nu înseamnă că sunt sterile.

Nutriționistul recomandă prudență suplimentară pentru copiii mici, femeile însărcinate, vârstnici sau persoanele cu imunitate scăzută ori afecțiuni digestive. Pentru aceste categorii, introducerea legumelor crude ar trebui făcută treptat, iar uneori legumele gătite ușor pot fi o opțiune mai sigură.

În privința sursei, etichetele sau locul de cumpărare nu oferă garanții absolute. „Bio” nu înseamnă automat lipsa oricărui risc, iar „din piață” nu înseamnă neapărat mai sigur. Nutriționistul recomandă rotația furnizorilor, alegerea produselor aflate cu adevărat în sezon și atenția la gust și diversitate.

„Nu trebuie să trăim cu frică de mâncare, dar este bine să fim informați și să ne punem unele întrebări mai serioase legate de alimentație”, spune Tania Fântână. Legumele rămân un pilon al unei diete echilibrate și ar trebui să fie prezente la fiecare masă, cu condiția să fie manipulate și pregătite corect.