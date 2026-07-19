Sute de persoane s-au adunat sâmbătă la deschiderea primului magazin „Dor de Gusturi Românești” din București, după ce proprietarii au anunțat oferte spectaculoase pentru ziua inaugurării, inclusiv ulei la 2 lei, sare la 1 leu și reduceri de până la 90% la o serie de produse.

Aglomerația a fost atât de mare, încât o femeie a avut nevoie de intervenția Ambulanței, iar jandarmii au fost nevoiți să monteze garduri pentru a organiza accesul în magazin, conform spotmedia.ro.

Magazinul este amplasat pe Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 14, în apropierea Pieței Victoriei, și urma să fie deschis la ora 12:00. Însă încă din cursul dimineții, sute de persoane s-au strâns în fața locației pentru a profita de promoțiile anunțate. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată oameni înghesuiți la intrare, care se împingeau pentru a intra în magazin imediat după deschiderea ușilor.

În jurul orei 13:00, jandarmii au montat garduri de protecție pentru a delimita zona și pentru a controla fluxul de clienți. În același timp, polițiștii rutieri au dirijat circulația în zonă, având în vedere numărul mare de persoane și autoturisme adunate în apropierea magazinului.

O femeie a fost preluată de Ambulanță

Aglomerația a avut și consecințe. O femeie căreia i s-a făcut rău în timpul îmbulzelii a fost preluată de un echipaj al Ambulanței sosit la fața locului. Nu au fost comunicate informații suplimentare despre starea acesteia.

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Interesul ridicat a fost alimentat de campania de promovare desfășurată înaintea inaugurării. Pe rețelele sociale au fost anunțate produse la prețuri foarte mici, printre care ulei la 2 lei, sare la 1 leu sau reduceri de până la 90% pentru anumite produse, disponibile în ziua deschiderii.

Magazinul a fost prezentat ca un spațiu dedicat produselor românești provenite de la producători locali.

Cine se află în spatele proiectului

Magazinul aparține antreprenorului brașovean Călin Donca, care a deschis primul magazin „Dor de Gusturi Românești” la Brașov în 2025. Proiectul este promovat ca o rețea destinată comercializării produselor autohtone și sprijinirii micilor producători români.

Călin Donca este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul energiei și al criptomonedelor, dar și pentru prezența activă pe rețelele sociale. În 2023, el a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DIICOT privind acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Procurorii au susținut atunci că prejudiciul adus bugetului de stat ar depăși 4 milioane de lei, iar investitori în criptomoneda Solix ar fi fost prejudiciați cu aproximativ 700.000 de dolari. Ulterior, Donca a fost plasat în arest la domiciliu și apoi sub control judiciar. Dosarul nu este soluționat definitiv, iar acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.