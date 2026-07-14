Modul în care sunt păstrate alimentele influențează durata lor de prospețime, dar și gustul, textura și valoarea nutritivă. O nouă tehnologie de refrigerare lansată pe piață de Miele promite să prelungească semnificativ perioada în care produsele alimentare își păstrează calitățile și să contribuie la reducerea risipei alimentare.

Sistemul MasterFresh Pro, integrat în cea de-a treia generație a frigiderelor MasterCool, reglează automat temperatura și umiditatea în funcție de categoria alimentelor depozitate, pentru a crea condiții optime de păstrare.

Potrivit companiei, fructele și legumele își pot menține prospețimea de până la cinci ori mai mult, în timp ce carnea, peștele și produsele lactate pot fi păstrate proaspete de până la trei ori mai mult. În același timp, tehnologia este concepută pentru a conserva mai bine gustul, textura și conținutul de vitamine al alimentelor.

Reprezentanții Miele spun că interesul consumatorilor pentru păstrarea corectă a alimentelor este în creștere, iar soluțiile de acest tip pot contribui la reducerea cantității de produse aruncate și la o planificare mai eficientă a cumpărăturilor și meselor.

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Sistemul este completat de o serie de funcții dedicate păstrării unui mediu optim în frigider. Tehnologia Longlife AirClean System utilizează un filtru regenerabil pentru diminuarea mirosurilor din interior, iar DynaCool distribuie uniform temperatura în întreg compartimentul frigorific.

Noua generație de frigidere include și funcția FoodView, care permite utilizatorilor să verifice conținutul frigiderului prin intermediul unei aplicații mobile, folosind camere video amplasate în interiorul aparatului. Astfel, cumpărăturile pot fi planificate mai ușor, iar achizițiile inutile pot fi evitate.

Aparatele sunt dotate și cu interfața tactilă M Touch Pro, destinată controlului funcțiilor frigiderului și integrării acestuia în ecosistemul digital al producătorului.

MasterFresh Pro este disponibil în cadrul celei de-a treia generații a gamei MasterCool, alături de alte soluții de refrigerare precum modelele French Door, combinațiile frigorifice XXL și un nou frigider încorporabil cu două sertare cu temperatură reglabilă individual.