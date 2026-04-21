Bananele sunt printre cele mai consumate fructe, dar și unele dintre cele mai perisabile. Se coc rapid, se înnegresc și ajung adesea la gunoi în doar câteva zile, arată Fakt. Specialiștii spun însă că există câteva obiceiuri simple care pot prelungi semnificativ durata lor de viață.

Una dintre cele mai importante reguli este alegerea momentului potrivit pentru consum. Bananele se coc rapid deoarece eliberează un gaz natural numit etilenă, care accelerează procesul de maturare. Din acest motiv, modul în care sunt depozitate influențează direct cât timp rămân proaspete.

Unde trebuie ținute bananele

Specialiștii recomandă păstrarea bananelor la temperatura camerei, într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui. Expunerea la căldură sau la soare grăbește coacerea și duce la înmuierea rapidă a fructului.

În același timp, păstrarea în pungi de plastic nu este indicată, deoarece accelerează procesul de coacere. Este preferabil ca bananele să fie ținute într-un coș de fructe sau într-un spațiu bine ventilat.

Trucul care face diferența

Un gest simplu, recomandat de bucătari și specialiști, poate încetini vizibil procesul de coacere: înfășurarea codițelor bananelor în folie alimentară sau aluminiu. Acest truc limitează eliberarea etilenei, gazul responsabil pentru maturare, și ajută fructele să rămână proaspete mai mult timp.

Pentru rezultate și mai bune, bananele pot fi separate din ciorchine, reducând astfel cantitatea de etilenă acumulată în jurul fiecărui fruct.

Un alt aspect important este depozitarea lângă alte fructe. Bananele nu trebuie ținute în apropierea merelor sau a roșiilor, deoarece și acestea produc etilenă, ceea ce accelerează coacerea.

De asemenea, frigiderul nu este potrivit pentru bananele necoapte. Temperaturile scăzute pot afecta procesul de maturare și textura fructului. Bananele pot fi păstrate la frigider doar atunci când sunt prea coapte, pentru a încetini procesul de coacere. Chiar dacă se va înnegri coaja, miezul va rămâne ferm.