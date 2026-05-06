Carnea de pui crudă poate deveni rapid un risc pentru sănătate dacă nu este păstrată corect în frigider. Potrivit specialiștilor, milioane de cazuri de toxiinfecții alimentare sunt asociate anual consumului de carne contaminată, iar bacterii precum Salmonella sau Campylobacter nu pot fi detectate cu ochiul liber. În aceste condiții, timpul de păstrare și modul de verificare a prospețimii devin esențiale, potrivit goodhousekipping.

Specialiștii în siguranță alimentară recomandă ca puiul crud păstrat la frigider, la temperaturi de 0–4°C, să fie consumat în cel mult 1–2 zile. Acest interval este considerat sigur pentru a limita dezvoltarea bacteriilor care pot provoca toxiinfecții alimentare.

Carnea de pui este frecvent asociată cu bacterii precum Campylobacter, Salmonella sau Clostridium perfringens. Aceste microorganisme nu pot fi detectate cu ochiul liber, iar modificările de miros, culoare sau textură apar, de regulă, abia în stadii avansate.

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aproximativ un milion de persoane se îmbolnăvesc anual în urma consumului de carne de pasăre contaminată. În plus, estimările arată că aproximativ 1 din 25 de pachete de pui din comerț poate conține salmonella.

În acest context, modul de păstrare și manipulare a cărnii devine esențial pentru reducerea riscului de îmbolnăvire.

Cum îți dai seama că puiul nu mai este bun

Identificarea unui produs alterat nu este întotdeauna simplă. În cazul cărnii de pui ambalate în vid, aspectul și mirosul pot induce în eroare.

Specialiștii explică faptul că, imediat după deschidere, puiul poate avea:

un miros ușor diferit

o culoare mai închisă

Aceste caracteristici sunt normale și pot dispărea după câteva minute de expunere la aer.

În schimb, există câteva semne clare care indică faptul că produsul nu mai este sigur pentru consum:

miros neplăcut care persistă

textură lipicioasă sau vâscoasă

aspect tern, fără culoarea specifică cărnii proaspete

Dacă aceste semne sunt prezente, carnea nu trebuie consumată.

De ce nu este suficient să te bazezi pe aspect

Unul dintre cele mai mari riscuri în cazul cărnii de pui este faptul că bacteriile periculoase nu modifică întotdeauna imediat aspectul produsului. Carnea poate părea în regulă, dar să fie contaminată. Acesta este motivul pentru care specialiștii insistă asupra respectării termenului de păstrare și a condițiilor de depozitare, chiar și în lipsa unor semne evidente de alterare.

Când este mai bine să congelezi carnea de pui

Dacă nu intenționezi să gătești puiul în 1–2 zile, cea mai sigură soluție este congelarea cât timp produsul este încă proaspăt.

Congelarea este considerată o metodă eficientă de conservare pe termen lung, fără riscuri pentru siguranța alimentară. Totuși, calitatea cărnii poate începe să se degradeze după perioade foarte lungi de depozitare, de regulă după aproximativ 10–12 luni.

Pentru a menține calitatea, este important ca puiul să fie ambalat corespunzător, în folie sau recipiente etanșe, pentru a preveni deshidratarea și apariția petelor de tip „arsură de congelare”.