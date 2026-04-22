7 trucuri pe care doar chefii le știu, pentru ca piureul de cartofi să iasă super cremos și să se topească în gură

22 apr. 2026, ABC în bucătărie
foto: freepik.com
Cuprins
  1. Alegerea cartofilor/ Fără cartofi noi
  2. Pune cartofii la fiert în apă rece
  3. Usucă complet cartofii fierți
  4. Textura/ Uită de mixer
  5. Înlocuiește apa cu supă
  6. Infuzează grăsimea cu ierburi aromatice
  7. Joacă-te cu aromele, pune și alte legume

Este greu să găsești pe cineva căruia să nu-i placă piureul de cartofi, garnitura ideală pentru carne, pește și chiar legume, scrie DAP.

Deși are puține ingrediente (cartofi, apă, sare), există tot atâtea versiuni câți bucătari. Iată recomandările (și câteva secrete) ale unor chefi profesioniști pentru a ridica acest preparat modest la rang de delicatesă.

Alegerea cartofilor/ Fără cartofi noi

Secretul unui piure reușit începe de la cartof. Chefii recomandă cartofii „bătrâni”, bogați în amidon, deoarece aceștia absorb mai bine untul și laptele, oferind o textură cremoasă.

  • Sfat de chef: Căutați soiuri făinoase (precum Kennebec). Acestea devin pufoase după fierbere și nu au textură „gumoasă”.

Pune cartofii la fiert în apă rece

Contrar obiceiului de a arunca legumele în apă clocotită, piureul perfect începe cu apă rece și sare.

  • Dacă pui cartofii direct în apă fierbinte, exteriorul se va găti prea repede și va absorbi prea multă apă, în timp ce interiorul va rămâne tare. Pornind de la apa rece, cartoful se gătește uniform și își păstrează textura.

Usucă complet cartofii fierți

După ce ai scurs cartofii fierți, nu te grăbi să îi zdrobești. Pune-i înapoi în oala caldă, la foc mic, pentru 1-2 minute.

  • Truc de chef: Acest pas elimină umiditatea reziduală. Un cartof „uscat” va absorbi mult mai eficient untul și smântâna, rezultând un piure mult mai cremos și bogat.

Textura/ Uită de mixer

Textura depinde de cum îi prepari:

  • Pentru un piure fin: Trebuie să treci cartofii printr-o presă și o sită fină. Adaugă untul treptat pentru o emulsie perfectă.

  • Pentru un piure tradițional, mai rustic: Folosește zdrobitorul manual sau o furculiță.

  • Recomandarea chefului: Untul trebuie adăugat rece sau la temperatura camerei, nu topit, pentru a ajuta la legarea compoziției.

Înlocuiește apa cu supă

Pentru un plus de gust, fierbe cartofii în supă de pui sau de legume în loc de apă. Dacă prepari piureul pentru un pește, poți folosi un stoc de pește diluat. Aroma va fi infuzată direct în cartofi.

Infuzează grăsimea cu ierburi aromatice

Dacă vrei un piure mai gustos, infuzează untul înainte de a-l adăuga:

  • Pune câteva ramuri de cimbru, rozmarin sau un cățel de usturoi în untul topit la foc mic, apoi strecoară-l. Și lasă-l să se întărească înainte de a-l folosi la piure.

  • Pentru un gust mai special: Adaugă puțină trufă rasă sau ulei de trufe chiar înainte de servire.

Joacă-te cu aromele, pune și alte legume

Nu te limita doar la cartofi. Chefii sugerează să amesteci cartofii cu alte legume:

  • Țelină sau păstârnac: Oferă o notă elegantă și ușor lemnoasă.

  • Dovleac: Adaugă o culoare superbă și o dulceață care echilibrează perfect friptura de porc sau de rață.

  • Prepară piureul cu cartofi copți: În loc să-i fierbi, coace cartofii în coajă pe un pat de sare, apoi scoate miezul și zdrobește-l cu unt. Aroma de „copt” este inegalabilă.

