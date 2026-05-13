Dacă încerci să consumi mai multe proteine, probabil te gândești în primul rând la carne, ouă sau leguminoase. Există însă și cereale care pot contribui serios la aportul zilnic de proteine, iar una dintre ele începe să atragă tot mai mult atenția nutriționiștilor: kamutul. Cu un gust ușor untos și o textură consistentă, această cereală antică vine la pachet și cu fibre, minerale importante și energie de durată, potrivit RealSimple.

Kamut este considerat o cereală antică, cultivată încă din vremea Egiptului antic, deși a ajuns în Statele Unite abia în anii 1940. Este, de fapt, o varietate de grâu khorasan cultivată organic și recunoscută pentru boabele sale mari, aurii și gustul ușor de nucă.

„Ceea ce diferențiază kamutul de grâul obișnuit folosit în pâine sau paste este faptul că este mai puțin procesat, mai bogat în nutrienți și adesea mai ușor de digerat, mai ales pentru persoanele care se simt balonate după consumul de grâu obișnuit— deși conține în continuare gluten”, explică Samantha Peterson, nutriționist și fondatoarea Simply Wellness.

De ce este considerat o alegere bună pentru aportul de proteine

Valorile nutriționale pot varia în funcție de produs, însă kamutul se remarcă printr-un conținut ridicat de proteine comparativ cu alte cereale. Potrivit USDA, 100 de grame de kamut conțin aproximativ 15,2 grame de proteine și 8,7 grame de fibre.

„Comparativ cu majoritatea cerealelor, kamutul oferă mai multe proteine vegetale și fibre, ceea ce înseamnă că ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp, stabilizează glicemia și susține sănătatea intestinală”, spune Peterson.

Datorită combinației dintre proteine și fibre, kamutul poate fi util mai ales în zilele aglomerate, când mesele și gustările sunt amânate.

„Kamut poate deveni baza unor mese hrănitoare și sățioase, mai ales pentru femeile ocupate care au nevoie de energie constantă pe parcursul zilei”, spune Valerie Agyeman, dietetician în cadrul Flourish Heights.

Bogat în minerale importante

Pe lângă proteine, kamutul conține și minerale esențiale pentru organism.

„Kamutul este bogat în mod natural în magneziu, zinc și seleniu — trei minerale de care multe persoane nu consumă suficient”, mai spune Peterson.

Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos, zincul susține imunitatea, iar seleniul are rol antioxidant.

Cum poate fi consumat

Kamutul este versatil și poate fi inclus ușor în alimentația de zi cu zi.

„Îmi place să folosesc kamut gătit în loc de orez sau quinoa. Oferă o textură foarte bună în salate, supe sau boluri cu cereale”, spune Valerie Agyeman.

Nutriționista recomandă și combinarea lui cu legume coapte și vinegretă pentru o salată simplă sau folosirea într-un bol de mic dejun cu fructe și nuci.

La rândul său, Samantha Peterson sugerează varianta de tip cereală pentru micul dejun, alături de semințe de in măcinate, fructe și lapte.

Pentru un aport mai mare de proteine pe parcursul săptămânii, specialiștii recomandă prepararea unei cantități mai mari de kamut și păstrarea lui la frigider pentru mai multe mese.

„Dacă vrei o cereală care să fie și nutritivă, și gustoasă, kamutul este una dintre alegerile mele preferate. Este o modalitate simplă de a adăuga mai mulți nutrienți, textură și sațietate în mesele zilnice”, spune Peterson.