Există ceva foarte plăcut în mirosul de tăiței proaspeți făcuți în casă. Poate pentru că au gustul acela simplu și curat pe care nu îl găsești decât la artizani sau poate pentru că, odată ce vezi cât de ușor se fac, începi să privești altfel pastele ambalate de pe rafturi. Dacă ai un aparat de paste și încă stă nefolosit într-un dulap, rețeta aceasta e cel mai bun motiv să îl scoți la treabă.

Tăițeii de casă au nevoie de foarte puține ingrediente, fără aditivi, fără conservanți și fără tehnici complicate. În plus, textura nu se compară cu cea a pastelor uscate de pe raftul magazinelor. Sunt mai fini, mai elastici și absorb sosurile mult mai bine. Merg perfect în supă, cu unt și parmezan, în sosuri simple cu roșii sau chiar doar cu puțin piper și ulei de măsline.

Partea bună este că, după prima încercare, tot procesul devine surprinzător de rapid. Aluatul se face în câteva minute, iar aparatul îți ușurează enorm munca. Important este să respecți câțiva pași simpli și să ai puțină răbdare când întinzi foile. În rest, rezultatul arată și are gust de restaurant italian făcut acasă.

Ingrediente:

300 g făină tip 000 sau făină pentru paste

3 ouă mari

un praf de sare

opțional, o linguriță de ulei de măsline

Mod de preparare

Pune cele 30o de grame de făină într-un bol.

Fă o adâncitură în mijloc, adaugă ouăle și sarea.

Amestecă întâi cu furculița, apoi frământă cu mâna 8-10 minute, până obții un aluat ferm și elastic. Dacă e prea lipicios, mai adaugi puțină făină. Dacă e prea tare și sfărâmicios, umezești mâinile și continui frământarea.

Înfășoară aluatul în folie sau acoperă-l și lasă-l să se odihnească 30 de minute la temperatura camerei. Contează mult, devine mai elastic și trece mai ușor prin aparat.

Taie aluatul în 4 bucăți. Aplatizează ușor o bucată și trece-o prin aparatul de paste pe treapta cea mai largă. Împăturești foaia în trei și o mai treci de 2-3 ori pe aceeași treaptă. Asta îl netezește.

Apoi reduci treptat grosimea:

treci o dată pe fiecare nivel,

până ajungi la grosimea dorită pentru tăiței.

Presară făină pe foi ca să nu se lipească. Când ai foaia gata, o treci prin accesoriul pentru tăiței.

Lasă tăițeii 15-30 de minute la uscat pe un prosop sau pe o hărtie de copt.

Fierbere:

în apă cu sare,

2-4 minute dacă sunt proaspeți și subțiri.

Dacă vrei tăiței pentru supă, îi poți lăsa mai groși și îi lași la uscat câteva ore sau peste noapte.

Pentru început, evită să adaugi apă în aluat. Ouăle sunt suficiente și textura iese mai bună pentru aparat.