Roboții umanoizi pot deja să prepare cocktailuri, să alerge la maraton sau să împăturească rufe, însă realitatea din spatele demonstrațiilor spectaculoase este mult mai puțin impresionantă decât sugerează materialele de marketing. Specialiștii din industrie spun că majoritatea acestor mașini sunt încă limitate la sarcini foarte specifice și se află departe de momentul în care vor putea îndeplini, la comandă, o varietate largă de activități.

Diferența dintre promisiuni și realitate a fost evidentă la Summitul de Robotică de la Boston, desfășurat la finalul lunii mai. În timp ce prezentările companiilor sugerau că roboții sunt pregătiți să devină asistenți universali pentru oameni, dezvoltatorii au recunoscut că tehnologia are încă numeroase limitări, potrivit AFP și France24.

Printre cele mai cunoscute exemple se numără robotul „Optimus”, dezvoltat de compania lui Elon Musk, prezentat recent într-un videoclip în care aleargă. De asemenea, Figure AI promovează robotul Figure 03 ca fiind capabil să facă ordine și să curețe o locuință fără intervenție umană.

Companii chineze precum AgiBot și Matrix Robotics susțin că roboții lor pot întâmpina vizitatori, servi cafea și ghida turiștii prin diverse spații, amintind de personajul C-3PO din seria Star Wars.

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Multe demonstrații sunt controlate de oameni

Chris Matthieu, vicepreședinte al companiei RealSense, afirmă că majoritatea roboților umanoizi prezentați publicului sunt fie controlați de la distanță, fie programați pentru o singură activitate.

„Majoritatea umanoizilor pe care îi vedeți sunt controlați de la distanță sau au trasee și sarcini foarte specifice pe care le îndeplinesc”, a explicat acesta.

Un exemplu este robotul Neo, lansat de compania 1X și prezentat drept primul robot umanoid destinat consumatorilor pentru utilizare acasă. În realitate, demonstrațiile sale implicau control uman din apropiere.

Inteligența artificială accelerează dezvoltarea

Cu toate acestea, progresul este considerat semnificativ. Dezvoltarea inteligenței artificiale contribuie la îmbunătățirea capacităților roboților, în special prin noile modele VLA (vision-language-action), care combină informațiile vizuale cu instrucțiuni text și acțiuni concrete.

Aceste sisteme permit roboților să interpreteze ceea ce văd și să decidă ce trebuie să facă. În paralel, așa-numitele „modele ale lumii” încearcă să anticipeze comportamentul obiectelor și consecințele acțiunilor din mediul real.

Mâinile rămân cea mai mare provocare

Specialiștii consideră că dezvoltarea unor mâini robotice performante reprezintă încă „Sfântul Graal” al domeniului. Roboții pot manipula deja obiecte fragile și, în unele cazuri, pot detecta contactul cu pielea umană prin intermediul senzorilor tactili avansați.

Cu toate acestea, experții estimează că vor mai trece ani până la apariția unor roboți cu adevărat versatili, capabili să execute numeroase sarcini diferite în mod autonom.

„În cazul roboților de uz general, va dura mai mult”, a declarat Daniel Fan, reprezentant al companiei Innodisk.

Siguranța, o condiție esențială

Pe lângă provocările tehnice, siguranța reprezintă una dintre cele mai importante preocupări. Spre deosebire de un chatbot, un robot acționează direct în mediul fizic, iar o eroare poate provoca accidente.

Valentino Fagard, reprezentant al companiei japoneze XELA Robotics, subliniază că roboții destinați interacțiunii cu oamenii trebuie să fie extrem de siguri pentru utilizatorii din jur.

Inginerii pot impune limite privind forța aplicată sau distanța față de persoane, însă există o dificultate suplimentară: sistemele bazate pe inteligență artificială nu reacționează întotdeauna identic în situații similare. Din acest motiv, comportamentul roboților rămâne dificil de anticipat complet.

În prezent, numeroși roboți umanoizi, precum Atlas sau AEON, sunt testați în fabrici și medii controlate, însă industria recunoaște că funcționarea complet autonomă, la scară largă, este încă un obiectiv aflat la distanță. Specialiștii spun că principala problemă este lipsa volumului uriaș de date necesar pentru ca roboții să învețe să gestioneze complexitatea lumii reale.