Administrarea rețelelor de alimentare cu apă și a sistemelor de irigații se bazează tot mai mult pe platforme digitale, senzori inteligenți și analiza avansată a datelor. În acest context, digitalizarea a devenit o infrastructură critică, la fel de importantă ca și conductele prin care circulă apa.

O rețea de distribuție a apei este, în esență, un ansamblu de conducte, pompe, rezervoare și vane. Timp de decenii, funcționarea acesteia s-a bazat aproape exclusiv pe experiența operatorilor din teren și pe inspecții periodice.

Astăzi, însă, aceeași rețea poate fi dotată cu mii de senzori care transmit permanent informații către centre de control capabile să analizeze datele în timp real și să ia decizii automat sau semi-automat. Transformarea este comparabilă cu revoluția produsă în domeniul logisticii odată cu apariția sistemelor GPS și a monitorizării în timp real a transporturilor.

De la intervenții de urgență la mentenanță predictivă

Asemenea logisticii moderne, digitalizarea infrastructurilor de apă nu înseamnă doar o eficiență mai mare, ci schimbă fundamental modul în care lucrează specialiștii din domeniu.

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Tehnicianul din teren nu mai intervine doar pentru a remedia avarii, ci devine un analist care interpretează datele furnizate de senzori și planifică intervenții preventive, înainte ca problemele să apară.

Această schimbare presupune nu doar programe de formare profesională, ci și dezvoltarea unor aplicații și instrumente digitale adaptate realității companiilor de apă, multe dintre ele fiind operatori de dimensiuni mici sau medii.

5G și IoT accelerează transformarea

Extinderea rețelelor 5G și dezvoltarea tehnologiilor LPWAN (Low Power Wide Area Network), precum LoRaWAN și NB-IoT, au accelerat instalarea senzorilor chiar și în zonele rurale, unde până nu demult conectivitatea era prea costisitoare sau pur și simplu imposibilă.

Aceste tehnologii permit conectarea unor dispozitive care consumă foarte puțină energie, funcționează ani întregi cu aceeași baterie și transmit informații suficient de des pentru a susține sisteme eficiente de monitorizare.

În plus, costurile au scăzut semnificativ în ultimii cinci ani, ceea ce face rentabilă instalarea senzorilor inclusiv în infrastructuri de dimensiuni reduse.

Apa și telecomunicațiile, o nouă alianță tehnologică

Marile companii de telecomunicații consideră că sectorul apei și agricultura reprezintă unele dintre cele mai promițătoare domenii pentru dezvoltarea rețelelor IoT.

Gestionarea inteligentă a apei nu presupune doar existența unei conexiuni la internet, ci și platforme performante pentru procesarea datelor, soluții de edge computing care reduc timpul de răspuns în situații critice și servicii de securitate cibernetică dedicate infrastructurilor esențiale.

Convergența dintre telecomunicații și administrarea resurselor de apă a dus la apariția unor ecosisteme integrate care, în urmă cu doar un deceniu, păreau desprinse din literatura SF.

Securitatea cibernetică, punctul vulnerabil al infrastructurilor de apă

Digitalizarea infrastructurilor critice aduce și noi riscuri.

Rețelele inteligente de apă pot deveni ținta atacurilor informatice, care, în cele mai grave cazuri, pot afecta alimentarea cu apă sau pot modifica parametrii de calitate ai acesteia.

Mai multe incidente internaționale din ultimii ani au demonstrat că operatorii de apă, obișnuiți să gestioneze infrastructuri fizice relativ izolate, nu sunt întotdeauna pregătiți să facă față unor amenințări cibernetice complexe.

În acest context, legislația europeană, prin Directiva NIS2 și normele privind protecția infrastructurilor critice, impune standarde de securitate din ce în ce mai stricte pentru furnizorii de servicii esențiale, inclusiv pentru operatorii de apă.

Printre măsurile considerate obligatorii se numără implementarea sistemelor de detectare a intruziunilor, separarea rețelelor operaționale de cele administrative și instruirea personalului în privința regulilor de bază privind securitatea informatică.

Modelul orașului inteligent se extinde și asupra rețelelor de apă

Orașele care au investit cel mai mult în digitalizare integrează deja gestionarea apei în platformele de tip Smart City, alături de transport, energie și managementul deșeurilor.

Această integrare permite optimizarea consumului în clădirile publice, identificarea modelelor de consum în funcție de zone și intervale orare, dar și corelarea datelor privind utilizarea apei cu alte informații urbane, pentru o planificare mai eficientă.

În aceste condiții, citirea contorului de apă, care până de curând era o simplă operațiune efectuată o dată la câteva luni, pe hârtie, se transformă într-un flux continuu de informații valoroase pentru administrațiile locale și operatorii de utilități.

Adevărata provocare este ca această tehnologie să fie cât mai accesibilă

Una dintre marile provocări este evitarea accentuării diferențelor dintre marile orașe, care își permit investiții consistente în digitalizare, și localitățile mici, unde rețelele de apă sunt administrate cu resurse financiare și tehnice limitate.

Pentru reducerea acestui decalaj sunt analizate mai multe soluții, precum utilizarea platformelor cloud, modelele Software as a Service (SaaS) și asocierea mai multor municipalități pentru dezvoltarea și exploatarea în comun a infrastructurilor digitale.

Scopul este ca tehnologia necesară gestionării inteligente a apei să devină accesibilă tuturor operatorilor, indiferent de dimensiunea lor sau de resursele financiare de care dispun.