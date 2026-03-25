Un bol plin cu lămâi pe blatul din bucătărie arată bine și este la îndemână, mai ales când le folosești zilnic, în ceai, salate sau pește. Totuși, această variantă nu este cea mai eficientă dacă vrei să le păstrezi proaspete mai mult timp. Specialiștii spun că locul în care le depozitezi face diferența dintre lămâi ferme și unele moi sau chiar mucegăite, conform Simply Recipes.

Potrivit Vanessei King, nutriționist dietetician, cel mai bun loc pentru depozitarea lămâilor este frigiderul, mai exact sertarul pentru fructe și legume. „Dacă vrei ca lămâile să reziste cât mai mult, păstrează-le în sertarul pentru legume din frigider, într-o pungă sigilată”. În aceste condiții, lămâile întregi pot rezista între trei săptămâni și o lună.

Cum se depozitează corect lămâile tăiate

Și lămâile tăiate trebuie ținute tot la frigider, de preferat într-un recipient ermetic sau într-o pungă resigilabilă, pentru a preveni uscarea și pierderea aromei.

Un alt detaliu important ține de fructele pe care le ții lângă lămâi. „Fructele care emit gaz etilenă, cum ar fi merele, pepenii sau bananele, vor accelera coacerea altor produse din apropiere, precum lămâile, care sunt sensibile la etilenă”. Din acest motiv, este recomandat să nu le depozitezi împreună.

Dacă preferi să păstrezi lămâile la temperatura camerei, pentru acces rapid sau aspect, este important să le ții departe de lumină directă și de alte fructe aflate în proces de coacere. În aceste condiții, ele pot rezista până la două săptămâni.

Pentru o perioadă mai lungă de păstrare, congelarea este o soluție eficientă. Lămâile pot fi congelate întregi sau feliate și își păstrează proprietățile până la patru luni. Sucul de lămâie poate fi turnat în forme de gheață și folosit ulterior în cantități mici, iar coaja rasă poate fi păstrată la congelator până la trei luni, într-un recipient etanș.

La cumpărare, alegerea corectă a lămâilor contează la fel de mult. Specialista recomandă fructe cu o culoare galben intens și cu o textură fermă. Lămâile păstrate la rafturi frigorifice în magazin au, de regulă, o durată de viață mai lungă decât cele ținute la temperatura camerei.