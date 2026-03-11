Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a deschis o nouă dispută publică, criticând Starbucks și Dunkin. Motivul este conținutul foarte mare de zahăr din unele băuturi reci și frozen. La un eveniment „Eat Real Food” organizat la Austin, el a cerut celor două lanțuri să arate datele de siguranță pentru băuturi care pot ajunge la peste 100 de grame de zahăr, mai ales când sunt consumate de adolescenți, scrie New York Post.

Tema nu a apărut din senin. Pe baza valorilor nutriționale publicate de companii, un Grande Caramel Frappuccino de la Starbucks are în jur de 55 de grame de zahăr, în timp ce un Caramel Crème Frozen Coffee mediu de la Dunkin ajunge la 132 de grame. Alte relatări pe aceeași temă merg chiar mai departe și arată că unele băuturi frozen de la Dunkin pot urca până la 172 de grame de zahăr, în funcție de combinație și mărime.

Prin comparație, American Heart Association recomandă ca femeile să nu depășească 25 de grame de zahăr adăugat pe zi, iar bărbații 36 de grame. Asta înseamnă că o băutură mare poate trece de două, trei sau chiar patru ori peste aceste limite. Nutriționiștii citați în presa americană spun că tocmai aici stă problema. Nu cafeaua în sine, ci transformarea ei într-un desert lichid cu încărcătură extrem de mare de zahăr.

Consumul crescut de zahăr, riscuri pentru sănătate

Specialiștii citați în articolele apărute după declarațiile lui Kennedy spun că îngrijorarea legată de excesul de zahăr este legitimă. Consumul frecvent de băuturi foarte dulci este asociat cu risc crescut de obezitate, diabet de tip 2, boli cardiovasculare și ficat gras non-alcoolic. În același timp, experții subliniază că o băutură de acest tip, consumată ocazional, nu este același lucru cu un obicei zilnic. Discuția reală este despre frecvență, porție și despre faptul că mulți consumatori nu realizează cât zahăr beau într-un singur pahar.

În centrul controversei se află și felul în care aceste produse sunt percepute. Pentru mulți clienți, ele intră în categoria „cafea”. Asta deși valorile nutriționale le apropie mai degrabă de un milkshake sau de un desert rece. Tocmai de aceea, nutriționiștii recomandă variante mai simple. O bază de cafea neîndulcită, mai puține siropuri, porții mai mici sau alternative fără zahăr adăugat. Astfel, gustul dulce să nu vină la pachet cu un exces greu de observat.

Deocamdată, nu există un plan anunțat pentru interzicerea acestor băuturi, notează People. Dar ieșirea publică a lui RFK Jr. a readus în prim-plan o întrebare incomodă pentru marile lanțuri: cât de mult zahăr poate fi considerat acceptabil într-o băutură vândută drept cafea și consumată adesea de tineri?