Peste 10 miliarde de ambalaje au fost colectate prin Sistemul de Garanție-Returnare de la lansarea programului în România

25 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Unsplash
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), a anunțat că pragul de 10 miliarde de ambalaje colectate a fost depășit de la lansarea sistemului în România până în prezent, transmite Agerpres.

Potrivit companiei, amploarea acestei cantități poate fi comparată cu mai multe repere spectaculoase.

„Puse cap la cap, ambalajele colectate ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau ar acoperi de cinci ori distanța dintre Pământ și Lună. Ca volum, ar putea umple de trei ori Palatul Parlamentului, iar așezate unele lângă altele, ar acoperi întreaga suprafață a municipiului Iași, jumătate din București sau ar forma un cartier cu 700 de blocuri de patru etaje”, se arată într-un comunicat al RetuRO.

Peste 700.000 de tone de materiale trimise la reciclare

În cei doi ani și jumătate de la lansarea sistemului, RetuRO a livrat către reciclatori peste 700.000 de tone de PET, aluminiu și sticlă.

Potrivit companiei, această cantitate echivalează cu masa a 15 nave de dimensiunea Titanicului sau cu un convoi de aproximativ 30.000 de TIR-uri pe traseul București – Cluj-Napoca.

Cu o rată de colectare de 85% în 2026, Sistemul de Garanție-Returnare continuă să susțină tranziția României către economia circulară și să încurajeze reciclarea ambalajelor.

Cum funcționează RetuRO

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. funcționează pe principiul „not for profit”, ceea ce înseamnă că eventualul profit obținut este reinvestit exclusiv în dezvoltarea sistemului.

Compania a fost creată de:

  • Asociația Berarii României pentru Mediu – 30%;
  • Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate – 30%;
  • Asociația Retailerilor pentru Mediu – 20%;
  • statul român, prin Ministerul Mediului – 20%.

Administratorul SGR precizează că sistemul funcționează exclusiv cu finanțare privată și are rolul de a asigura transparența asupra cantităților de ambalaje puse pe piață și returnate de consumatori.

