Oricât de dezgustător ar suna, oamenii de știință au descoperit un ingredient neașteptat pentru o viitoare apă de gură – usturoiul.

Cercetătorii de la Universitatea Sharjah, din Emiratele Arabe Unite, au descoperit, potrivit dailymail.co.uk, că extractul înțepător de usturoi poate oferi o protecție de mai lungă durată decât mărcile de top de apă de gură.

Apa de gură cu usturoi – eficiență sporită

Pentru noul studiu, echipa de cercetători a analizat rezultatele a alte cinci studii diferite pe această temă.

Oamenii de știință au constatat că apa de gură făcută din concentrații ridicate de extract de usturoi poate fi la fel de eficientă – ba chiar să ofere o protecție de mai lungă durată – comparativ cu alte mărci de top care conțin clorhexidină.

De asemenea, extractul de usturoi, acest antiseptic natural, este ingredientul activ din produse populare precum Corsodyl, Covonia și Savlon.

Constatările cercetătorilor sugerează că apa de gură cu extract de usturoi ar putea fi o „alternativă viabilă” la clorhexidină în anumite produse.

Apa de gură cu usturoi, eficientă dar… mirositoare

Totuși, autorii studiului au menționat și unele neajunsuri, precum un disconfort mai mare în cavitatea bucală. Și, desigur, nu se poate evita mirosul inconfundabil al usturoiului..

Unul dintre studiile incluse în analiză a constatat că numărul de bacterii din gură a fost redus mai mult în grupul de persoane care a folosit usturoi, comparativ cu grupul care a folosit clorhexidină.

„Clorhexidina este utilizată pe scară largă ca apă de gură standard, dar este asociată cu efecte secundare și îngrijorări legate de rezistența antimicrobiană. Usturoiul, cunoscut pentru proprietățile antimicrobiene naturale, a apărut ca o potențială alternativă”, au scris autorii studiului, în Journal of Herbal Medicine.

Apa de gură cu usturoi reduce bacteriile

Cercetările au stabilit, deja, că usturoiul este una dintre cele mai puternice plante antibacteriene și antifungice.

Extractele de usturoi au fost utilizate într-o gamă largă de produse de sănătate, menite să îmbunătățească sănătatea inimii, funcția imunitară și circulația.

Noua meta-analiză a arătat că, pe parcursul unei săptămâni, o apă de gură cu extract de usturoi de 3% a fost „semnificativ mai eficientă” în reducerea bacteriilor din salivă comparativ cu o apă de gură cu clorhexidină de 0,2%.

Echipa de cercetători a spus că, deși extractul de usturoi nu este lipsit de efecte secundare, acestea sunt, în general, mai puțin severe decât cele asociate compușilor chimici.

Clorhexidina este cunoscută pentru pătarea dinților, alterarea gustului și producerea unei senzații de arsură în gură.

Reacțiile adverse la extractul de usturoi au inclus, de asemenea, disconfort oral și un miros neplăcut.

„Apa de gură cu extract de usturoi a demonstrat eficacitate antimicrobiană clinică, cu reduceri semnificative ale numărului de bacterii, față de valorile inițiale”, au concluzionat cercetătorii.

Totuși, oamenii de știință au precizat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma eficacitatea usturoiului în practica dentară.

Ce substanțe din usturoi susțin sănătatea

Beneficiile pentru sănătate ale usturoiului provin din numeroșii compuși naturali ai plantei, în special alicina.

O analiză din 2018, realizată la Universitatea din Nottingham, a arată că aceste beneficii sunt „înrădăcinate în compușii de sulf pe care planta îi absoarbe din sol”. Aceștia sunt transformați în aproximativ 50 de compuși diferiți care conțin sulf, în timpul preparării alimentelor și digestiei, devenind apoi „biologic activi” în celulele noastre.