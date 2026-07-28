Industria ospitalității poate funcționa cu actuala cotă redusă de TVA de 11%, însă o eventuală majorare la 21% ar pune o presiune majoră asupra restaurantelor și hotelurilor, avertizează Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA). Reprezentanții organizației spun că numeroși antreprenori au ales deja să suporte din propriile marje creșterea TVA de la 9% la 11%, pentru a evita scumpiri suplimentare pentru consumatori, notează Economedia.

„Noi, ca organizație, ne-am luptat să rămânem la cota de 11%. Ne bucurăm că industria ospitalității rămâne pe o cotă redusă de TVA, sunt și alte state care fac asta. Dacă TVA rămâne la 11%, e în regulă. Dacă se va duce la 21%, creșterea va fi mult prea mare și atunci vom avea probleme în piață. Pe lanț, toți furnizorii vor avea cotă mărită”, a declarat Radu Tănase, directorul executiv al HORA, în emisiunea „Harta de Impact”, realizată de Ioana Câmpean, redactor-șef G4Media.ro, și Elena Deacu, redactor-șef Economedia.

„Un salt de 10 puncte procentuale este enorm”

Potrivit lui Radu Tănase, o majorare a TVA la 21% nu ar afecta doar restaurantele și hotelurile, ci întregul lanț de aprovizionare, întrucât și furnizorii ar suporta costuri fiscale mai mari.

„Saltul de la 11% la 21% este enorm pentru industrie. Un salt de 10 procente este enorm pentru o industrie a ospitalității în România. Foarte multe afaceri vor avea grav de suferit”, a afirmat acesta.

Reprezentanții HORA susțin că sectorul ospitalității are un rol important în economie, asigurând aproximativ 202.500 de locuri de muncă și contribuind semnificativ la bugetul de stat prin taxele și impozitele plătite pentru angajați.

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Restaurantele spun că au absorbit o parte din costuri

Organizația mai arată că scumpirile din ultimii ani nu au fost generate exclusiv de restaurante, ci de creșterea costurilor cu materiile prime, energia, combustibilii și logistica, pe fondul pandemiei, al războiului din Ucraina și al inflației.

„Mulți pot comenta că o ciorbă costa acum patru ani 13 lei și acum costă 25 de lei. Acel preț nu este stabilit pentru că antreprenorul vrea să facă profit mai mare. Au fost scumpiri. Pandemia, războiul din Ucraina, creșterea prețurilor la combustibili și energie au avut impact. Cu această instabilitate politică, care generează temeri și în industria noastră, nu ne-am dori să punem o presiune și mai mare pe consumatorii care ne calcă pragul”, a declarat Radu Tănase.

Potrivit HORA, menținerea cotei reduse de TVA este esențială pentru stabilitatea sectorului, în condițiile în care o nouă majorare ar putea afecta atât competitivitatea afacerilor din domeniu, cât și prețurile plătite de consumatori.