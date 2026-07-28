Viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va susține marți o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în cadrul căreia va prezenta stadiul principalelor proiecte privind ajutoarele de stat destinate agriculturii.

Potrivit informațiilor transmise de MADR, unul dintre subiectele centrale va fi lansarea unor noi sesiuni de finanțare prin Planul Strategic PAC 2023-2027, program prin care fermierii și procesatorii pot accesa fonduri europene pentru investiții în agricultură și dezvoltare rurală.

În cadrul conferinței vor fi prezentate și informații actualizate despre proiectele ministerului privind ajutoarele de stat destinate sectorului zootehnic, precum și despre măsurile de sprijin pregătite pentru fermierii afectați de secetă.

Pe agenda evenimentului se află și concluziile întâlnirii pe care Tanczos Barna a avut-o cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor. De asemenea, ministrul interimar va prezenta rezultatele discuțiilor purtate cu reprezentanții crescătorilor de ovine, într-un context în care sectorul zootehnic se confruntă cu mai multe provocări legate de piață și de sănătatea animalelor.

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Conferința de presă este programată să aibă loc la sediul MADR și este așteptată să aducă detalii privind calendarul noilor finanțări și al măsurilor de sprijin destinate agricultorilor și crescătorilor de animale.