Turismul nu înseamnă doar vacanțe reușite, ci reprezintă o adevărată industrie capabilă să aducă venituri substanțiale și să reechilibreze balanța comercială a unei țări. Aceasta este principala concluzie exprimată de Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour, într-un interviu acordat pentru G4Food.ro.

Stabilit de 18 ani în țara noastră, reprezentantul Happy Tour observă îndeaproape diferențele de strategie dintre Spania și România privind promovarea turistică, valorificarea patrimoniului gastronomic și transformarea resurselor naturale în produse turistice recunoscute internațional.

Modelul spaniol, o industrie care generează peste 14% din PIB

În Spania, turismul este tratat cu maximă rigurozitate ca un pilon economic strategic, succesul său bazându-se pe o structură organizatorică impecabilă la toate nivelurile:

Fiecare oraș are propriul consilier de turism, iar fiecare regiune este susținută de departamente sau companii dedicate exclusiv promov

Entitatea Tur España coordonează marile campanii globale, iar fiecare ambasadă a Spaniei din lume are un consilier responsabil strict de promovarea turistică.

Marea problemă a României e că nu trece de la vorbe la fapte

În ciuda potențialului turistic remarcabil al României, lipsesc pașii concreți și implementarea rapidă a proiectelor.

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„În România, în cei 18 ani de când sunt aici, am văzut că se vorbește mult despre promovare, dar nu se ajunge să se și facă. Am pierdut deja mult timp. Până nu schimbăm mentalitatea și nu luăm în serios faptul că turismul este o industrie, nu o să reușim”, a subliniat Javier Garcia del Valle, care se consideră român prin adopție.

Deși înființarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD-uri) reprezintă un pas înainte pentru sectorul național, managerul avertizează că acestea trebuie operaționalizate de urgență pentru a recupera decalajele față de piețele mature.

Citește interviul complet pe G4Food.ro.