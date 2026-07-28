Austria încearcă să convingă Comisia Europeană să îi permită să continue creșterea cerbilor sika (Cervus nippon), o specie originară din Asia, pe care Uniunea Europeană a inclus-o pe lista speciilor invazive și a decis să o elimine treptat din ferme, potrivit Euractiv.

Cerbul sika a fost adus în Europa din Asia de Est în urmă cu mai bine de un secol, inițial pentru domenii aristocratice, parcuri de vânătoare și grădini zoologice. Ulterior, populații sălbatice s-au stabilit în mai multe țări din Europa Centrală, dar și în Irlanda și Regatul Unit.

În Austria, specia este crescută și pentru carne, considerată de mulți comparabilă cu cea a cerbului roșu autohton.

UE cere eliminarea fermelor până în august 2027

Anul trecut, Uniunea Europeană a decis că cerbul sika reprezintă o amenințare pentru ecosistemele locale, în special din cauza riscului de încrucișare cu cerbul comun, specie autohtonă. În consecință, Bruxelles-ul a interzis deținerea, reproducerea și comercializarea acestor animale.

Fermele existente trebuie desființate până în august 2027.

Decizia afectează aproximativ 250 de ferme din Austria, unde sunt crescute în prezent aproape 7.000 de exemplare.

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Guvernul austriac invocă impactul economic

Autoritățile de la Viena încearcă însă să obțină o excepție națională. Ministerul Agriculturii le-a cerut crescătorilor de cerbi sika să transmită informații suplimentare privind efectivele și impactul economic al activității, pentru a susține solicitarea adresată Comisiei Europene. Consultarea publică se încheie pe 10 august.

Guvernul susține că sectorul servește unui „interes public major”, deoarece menține locuri de muncă în zonele rurale și contribuie la economia locală.

„Creșterea cerbilor sika asigură locuri de muncă în regiuni și contribuie la dezvoltarea economică regională. Importanța economică a acestui tip de creștere a animalelor se ridică la zeci de milioane de euro”, a transmis Ministerul Agriculturii, Mediului și Climei din Austria.

Austria contestă argumentele științifice

Ministrul Agriculturii, Norbert Totschnig, a afirmat că Austria nu a identificat cazuri de încrucișare între cerbii sika și cerbii roșii autohtoni, unul dintre principalele argumente invocate de Comisia Europeană pentru includerea speciei pe lista celor invazive.

Într-o scrisoare adresată Parlamentului austriac, ministrul a precizat că țara sa s-a opus încă din timpul negocierilor adoptării acestei măsuri la nivel european.

Lista speciilor alogene invazive este stabilită în baza Regulamentului european privind speciile invazive, iar includerea unor noi specii este decisă prin votul reprezentanților statelor membre în cadrul unui comitet al Uniunii Europene.