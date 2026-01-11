Prime rib (coaste întregi de vită) este una dintre cele mai apreciate fripturi festive. Este vedeta meselor de sărbători și nu numai, în multe familii. Carnea este fragedă, bogată și spectaculoasă la servire. Mulți o evită, considerând-o greu de gătit. Chef Jon Ashton demonstrează contrariul, arată parade.com. Cu o metodă simplă și control precis al temperaturii, prime rib poate fi perfect de fiecare dată.

Prime rib mai este cunoscut și sub numele de friptură de coastă întreagă. Poate fi găsită în comerț cu os sau fără os, dar ambele variante sunt recunoscute ușor la măcelărie. Este partea din zona coastelor bovinei. Această tăietură este apreciată pentru grăsimea uniform distribuită, care oferă gust și suculență.

Cum se gătesc corect coastele

Metoda recomandată este gătirea lentă, la temperatură foarte scăzută, astfel că procesul durează câteva ore. Finalul se face la temperatură mare, astfel obținându-se o crustă crocantă, iar interiorul rămâne suculent. Această tehnică este cunoscută drept gătire inversă și este preferată de bucătari profesioniști. Carnea nu trebuie acoperită în timpul gătirii, se acoperă doar la final, în timpul repausului. Folia ajută la redistribuirea sucurilor interne.

Cum alegi o friptură bună

Culoarea este primul indiciu. Carnea trebuie să fie roșu-aprins, grăsimea trebuie să fie alb-lăptoasă și obligatoriu, evită nuanțele gălbui. Alege o bucată cu grăsime distribuită uniform, pentru că este important și stratul de grăsime exterior. Pentru cantitate, se recomandă aproximativ 350–450 de grame de carne per persoană.

Conform recomandărilor, prime rib crud poate fi păstrat la frigider între 3 și 5 zile, dar carnea trebuie ambalată ermetic. Poate fi folosită folie alimentară sau un recipient etanș.

Timp și temperatură, cheia reușitei

Pentru această rețetă, friptura se gătește între 3 ore și jumătate și 4 ore. Temperatura cuptorului trebuie setată între 65 și 95 de grade Celsius. Carnea este gata când ajunge la 49–52 de grade Celsius în interior. Se verifică cu un termometru pentru carne.

După gătirea lentă, friptura se lasă la odihnit 30 de minute. Apoi cuptorul se încălzește la 260–290 de grade Celsius și friptura se reintroduce pentru 6–10 minute. Scopul este rumenirea intensă a exteriorului.

Ingrediente necesare

Coaste de vită (prime rib) cu 3–4 coaste, aproximativ 3,6–4,5 kilograme

Sare și piper

2 cepe tocate

2 morcovi tocați

2 tije de țelină apio tocate

1 frunză de dafin

1 crenguță de cimbru

1 litru de supă concentrată de vită

Echipamente esențiale

Tavă de copt

Termometru pentru carne

Cuptor

Tavă mare de friptură

Grătar metalic sau suport tip V

Pașii de preparare

Carnea se asezonează cu sare și piper și se lasă neacoperită la frigider peste noapte. Se scoate din frigider cu 2–3 ore înainte de gătire.

Cuptorul se preîncălzește la temperatura minimă.

Legumele și supa se pun pe fundul tăvii, carnea se așază cu grăsimea în sus. Se gătește până atinge temperatura internă dorită, apoi se scoate și se acoperă lejer cu folie. După repaus, se rumenește la temperatură maximă.

Se taie oasele și apoi felii subțiri. Se mai adaugă puțină sare și piper la final.

Sfaturi de la bucătari

Asezonarea simplă lasă carnea să iasă în evidență.

Uscarea la frigider ajută la obținerea crustei.

Grăsimea trebuie să fie orientată în sus.

Gătirea lentă păstrează sucurile naturale.

Repausul este esențial pentru textură.

Gătirea inversă oferă control maxim.

Oasele protejează carnea de uscare.

Termometrul este indispensabil.

Un strop de amidon poate îngroșa sosul rezultat.

Prime rib nu este o friptură complicată, dar are nevoie de timp și răbdare. Controlul temperaturii face diferența, însă rezultatul este spectaculos. Este o alegere sigură pentru mesele festive.